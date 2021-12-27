Türkiye Gazetesi

Haftayı 11,59 ile kapatan dolarda son durum ne? Yeni haftaya başlayan dolar kuru 11,00 TL bandında seyrediyor. Euro/TL ise 12,44 TL’de yer alıyor. İşte 27 Aralık döviz fiyatları

Serbest piyasada 11,1980 liradan alınan dolar 11,2000 liradan satılıyor. 12,7740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 12,7760 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 11,5950 lira, avronun satış fiyatı ise 13,1310 lira olmuştu.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 11,4930 11,4940 Avro 13,0010 13,0020 Sterlin 15,3440 15,3940 ANKARA ABD Doları 11,4640 11,5240 Avro 12,9620 13,0320 Sterlin 15,2940 15,4940



Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.

Dolar düştü ikinci el otomobil satışları durdu: Fiyatlar yüzde 20 düşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki düşüş sonrası ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 oranında yansıyacağını belirtti. Aynı zamanda dövizdeki düşüşle beraber sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 indirim uygulandı.