Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin fiyatına 46 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu zammın gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE LİTRE FİYATI

Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İBB suya zam için genel kurulu toplayacak Elektrik ve doğalgazda yapılan artışların ardından İstanbul'da suya da zam göründü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu zam teklifi için İSKİ Genel Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını duyurdu. İmamoğlu, zammın kabul edilmemesi durumunda mahkemeye gideceklerini söyledi.

Motorine 52 kuruş zam geldi Motorinin litre fiyatına bu gece yarından itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi.

LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.