Türkiye Gazetesi

İmza ile Rönesans Endüstri Tesislerine Baltık Denizi kıyısındaki Ust Luga bölgesinde kurulacak olan, Rusya’nın en yüksek kapasiteli doğalgaz işletme tesisinin inşası kapsamında Gazprombank tarafından 3,5 milyar dolarlık güvence verilmiş oldu. İnşa ettikleri dev projeler için nakdî olmayan limit sağlamak üzere en büyük Rus bankalarıyla çalıştıklarını söyleyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rus gaz sektörünün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracak ve bölgesel sanayinin uzun vadeli ekonomik büyümesine ivme kazandıracak projenin inşası için verilen teminatın iki taraf için de önemli olduğunu ifade etti. Tesis, Rusya’nın en önemli projelerinden birini oluşturuyor. Rus ve Alman şirketleriyle birlikte Rönesans tarafından inşa ediliyor. Gaz işleme kapasitesi ise, 45 milyar metreküple, Türkiye’nin toplam yıllık doğalgaz tüketimine yakın seviyede gerçekleşiyor. Kompleksin içinde ayrıca 13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştırma tesisi de kurulacak.

64 MİLLETTEN 75 BİN ÇALIŞAN

İpek Ilıcak Kayaalp, uluslararası arenada Sibirya’dan Mozambik’e, Karayipler’den Sri Lanka’ya uzanan geniş bir coğrafyada, 64 milletten 75 bin çalışanla değer ürettiklerini belirterek, bu özellikleriyle ‘En fazla Çalışanı Olan Şirket’ ödülüne de layık görüldüklerini ifade etti.