820 derece sıcaklıkta eritiyor! Çöpten toplayıp sanata dönüştürüyor: Bu eserlere talep çok

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan cam füzyon sanatçısı Levent Karakaş, sokaklardan ve atık sahalarından topladığı camları sanata dönüştürüyor. 820 derece sıcaklıkta erittiği camları esere dönüştüren Karakaş, "Bu eserlere talep çok, ilginç buluyorlar, enteresan buluyorlar ve başta inanamıyorlar. Çöplerden çıkan şişelerin nasıl sanat eserine dönüştüğünü ilgiyle takip ediyorlar." dedi.

Körfez Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan cam füzyon sanatçısı Levent Karakaş, sokaklardan topladığı camlarla hem çevreyi koruyor hem de rengarenk sanat eserlerine imza atıyor. Karakaş'ın dokunuşlarıyla, çöpten çıkan her cam parçası yeniden hayat buluyor ve görenleri hayran bırakıyor.

"ÇÖPLERDEN, SOKAKLARDAN CAM TOPLUYORUZ"

Cam füzyon sanatıyla 2011 yılından bu yana ilgilendiğine dikkat çeken Levent Karakaş, "Camları çöplerden, sokaklardan buluyoruz. Bazen atık toplama sahasına gidip oralardan topluyoruz. Daha sonra kurs yerimize getiriyoruz ve onlar burada temizleniyor. Daha sonra yapacağımız işe göre camlarımızı kesiyoruz, daha sonra camlar boyanıyor ve kalıpla veya düz bir zemine konularak fırının içerine bırakılıyor" dedi.

820 DERECEDE SANATA DÖNÜŞÜM

Eserlerin ortaya çıkabilmesi için camların 820 derece ısıya bırakıldığını belirten Karakaş, bu sürecin camın keskinliğini yok ederek şekil verdiğini ifade etti. Karakaş, "Isı sonrası renkler birbirleriyle kaynaşıyor. Cam boyamalarında, boyalar camın içine girdiği için yıkamada kesinlikle çıkmıyor. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan bu sanatın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

"BU ESERLERE TALEP ÇOK"

Cam füzyon eserlerine vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğunu aktaran Karakaş, "Bu eserlere talep çok, ilginç buluyorlar, enteresan buluyorlar ve başta inanamıyorlar. Çöplerden çıkan şişelerin nasıl sanat eserine dönüştüğünü ilgiyle takip ediyorlar. Bu sanatta kursiyer bulmak konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar cam denilince korkuyla bakıyorlar, 'Acaba elimizi keser mi?' diye düşünüyorlar ama gelip camla tanıştıktan sonra o korku gidiyor" şeklinde konuştu.

"O ANKİ RUH HALİMİZE GÖRE BOYAMA YAPIYORUZ"

Levent Karakaş, sanatının en ilgi çekici yönlerinden birinin de doğaçlama boyama süreci olduğunu belirterek, "O anki ruh halimiz hangi renkleri seçiyorsa, o renklerle boyuyoruz. Boyama işi bittikten sonra fırına giriyor, fırından çıktıktan sonra da sanat eserine dönüşmüş oluyor. Ben bu sanata başlayana kadar bana bir çocuk çiz deseniz, çöp çocuklar çizebiliyordum ama bu sanata gönül verdikten sonra tamamen bakış açım değişti ve bu eserleri çıkartmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"BU ŞİŞELER, CAMLAR ÇÖPTEN ÇIKAN HAYAT BENİM İÇİN"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Karakaş, "Cam kırıklarımızı çöplere değil, belediyelerin ayrıştırma yerlerine atın, bizde oralardan alalım, hem siz çevreye yararlı olun hem de ben çevreye sanat eserleriyle yardımcı olayım. Bu şişeler, camlar çöpten çıkan hayat benim için. Ben bu yaptığım eserlerinin hiçbirini satmayı düşünmedim. Eğer bir sanata para giriyorsa o sanat olmaktan çıkıyor. Bu defa ne oluyor, 'Acaba daha çok nasıl para kazanırım? Nasıl daha çok kâr yaparım düşüncesiyle olay sanattan çıkıyor, ticari amaca dönüyor" dedi.