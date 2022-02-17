Türkiye Gazetesi

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Yeni Hal Yasası uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde. Hallere ilişkin son düzenlemeyi içeren 5.957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2012 yılında yürürlüğe girmişti. Sebze ve meyve piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından söz konusu kanunda değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkınca yeni bir hal yasası için çalışmalara başlanmıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2018 itibarıyla şekillenen çalışmalar, en sonunda taslak hâlini almıştı. Yasaya ilişkin çalışma tamamlanmak üzere.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA MECLİS'TE

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, önümüzdeki günlerde sektör temsilcileriyle bir toplantı yapacak. Görüşmede gündeme gelen taleplerin ardından çalışmaya son şekli verilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Taslağın önümüzdeki haftalarda TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan yeni yasa, fahiş fiyat uygulamalarına karşı halleri dijital olarak takip etmeye imkân tanıyacak. Bu kapsamda her ürünün bir dijital künyesi olacak. Devreye alınacak dijital sistem ile piyasa fiyatları takip edilirken, ürünün hangi süreçlerden geçtiği, ne kadar ürün üretildiği, tüketildiği veya zayi edildiği izlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'hal yasası' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üreticiden 50 kuruştan çıkan ürünün tüketiciye 5 liraya götüren aradaki sıkıntıyı çözmek zorunda olduklarının altını çizerek, “Çalıştığımız hal yasası asla ve asla Antalya’daki üreticilerimizi veya diğer illerdeki üretildikten sonra hale kadar gelen boyutu etkileyecek çalışma değil aslında. Burada biz bir çalışma yapıyorsak şuna inanmanızı arzu ediyorum. Bu çalışma Antalyalı üreticilerin tarımla ilgilenen herkesimin faydasına olacak çalışmadır. Sizin aleyhinize bir çalışma asla çıkmaz” dedi.