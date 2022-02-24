Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Türkiye genelinde dokuz şantiyede 1,3 milyon metrekare alanda konut üretimi gerçekleştiren Tahincioğlu Gayrimenkul, bu yıl satışa çıkaracağı 4 projeden 4 milyar TL satış geliri bekliyor. Hedeflerinin çok ötesinde bir yıl geçirdiklerini anlatan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Satışlarımızı yüzde 70 artırarak 3,8 milyar TL'ye çıkardık. Bu cironun 2,8 milyarlık kısmını Emlak Konut projelerinden sağladık” dedi.

Bu yıla ilişkin beklentilerinin olumlu olduğuna işaret eden Tahincioğlu, fiyatlardaki artış beklentisinin konuta ilgiyi artırdığını, bu hareketlenmeyle yeni projelere de talebin yükseleceğini kaydetti.

FİYATLAR %5-12 ARASINDA ARTACAK

Emtia fiyatlarının da etkisiyle inşaat maliyetlerinde yükseliş yaşandığını anlatan Tahincioğlu “Maliyetler ciddi anlamda şişti. İnşaat demirinde Ocak-Aralık 2021'de yüzde 210, dökme çimentoda yüzde 206, hazır betonda yüzde 255, gaz betonda yüzde 245, seramikte yüzde 491 artış yaşandı. Bu şirketler astronomik kâr etmiyor. Onlar da maliyet artışını yansıtmak zorunda. Arz da düştü. TÜİK verilerine göre 2021'in ilk dokuz ayında yeni alınan ruhsatlarda konut adedi 480 bin. Bu 2020'de 359 bindi. 2019'da 177 bin, 2018'de 500 bin, 2017'de 1,2 milyondu. Son üç yılın toplamı 2017 etmiyor. Niye bugün kiralar astronomik bir şekilde artıyor; çünkü daire yok. Talep, maliyet artıyor. Bu ne demek fiyat artacak. Arz da düşünce reel bazda artmamasına imkân yok. Bizde yaz aylarında yüzde 5-12 arasında fiyat artışı yapacağız. Ev almayı düşünenler elini çabuk tutmalı" diye konuştu.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu

KDV'DE SADELEŞTİRME ETKİLİ OLUR

Kur korumalı mevduatla hem kurumlar hem de bireylerin TL’ye geçtiğine işaret eden Tahincioğlu “Bizim gibi uzun vadeli daire satan yatırımcılara, kurdaki stabilite 2022’de pozitif yansıyacak” dedi. Sektörlerde KDV sadeleştirme çalışmalarına ise Tahincioğlu, satışın yaklaşık yüzde 30’unun vergi olduğuna işaret ederek “Burada her türlü destek tüketiciye yansıyor. KDV’de sadeleştirmenin çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen Nidapark Küçükyalı’da Kınalı, Sedef ve Burgaz olmak üzere üç etapta toplam bin konutun teslimini tamamladıklarını açıklayan Özcan Tahincioğlu, şunları söyledi: Nidapark İstinye’de Panorama etabının satışı yüzde 100 tamamlandı, ikinci ve üçüncü etabın satışlar sürüyor. Nidapark İstinye Panorama etabı, 2022’nin ilk çeyreğinde teslim edilecek. Kağıthane’de karma projemiz Nidapark Ayyıldız’da önümüzdeki hafta teslimlere başlıyoruz, 2022 ilk çeyrekte tamamlanmış olacak. Nidapark Çengelköy’ün yüzde 60’ı satıldı ve inşaatı sürüyor.

İSTANBUL, GÖCEK VE BODRUM'A TAHİNCİOĞLU'NDAN 4 MİLYARLIK 4 PROJE

Bu yıl İstanbul, Göcek ve Bodrum'da dört projeyi satışa çıkaracaklarını ifade eden Özcan Tahincioğlu, şöyle konuştu: Yeni dönemde artık bahçeli, geniş sosyal alanı olan ve şehir merkezinden uzak müstakil ve alçak katlı konutlar tercih edilmeye başladı. Bölge olarak da Ege ve Güney bölgelerdeki projeler ön plana çıktı. Biz de bu değişime cevap vermek adına ilk konut projemizi Göcek'te gerçekleştiriyoruz. İlk çeyrekte ön satışa çıkacak. Bodrum'da da yeni projelere 2022'de başlayacağız. Bu yıl başlamayı planladığımız üçüncü projemiz İstanbul Ataşehir’de olacak. Bir rezidans bloku olan Nidapark Küçükyalı Mercan'da ise adalar manzaralı sadece teraslı 4+1 daireler ve ticari birimler hayata geçecek. 2022'de satışa çıkacak yeni projelerimizin değeri 4 milyar TL olacak.

Emlak Konut’un hedefi 27 milyar TL Emlak Konut GYO, 2022 yılı genel hedeflerini açıkladı. Şirket, bu yıl içerisinde toplamda 972 bin 840 metrekarelik bağımsız birim satışından toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin 307 TL gelir hedeflediğini açıkladı.

Emlakta en pahalı il Muğla, ilçe Beşiktaş Emlak piyasasında hareketlilik kış aylarında yavaşlasa da, metrekare fiyatları, bazı bölgelerde artık çift haneye oturdu. Ortalama metrekare fiyatları önceki yıl ile kıyaslandığında, yüzde 35-60 arasında bir artış yaşandığı gözlemlendi.