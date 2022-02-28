Türkiye Gazetesi

Ukrayna saldırıları sonrası üst üste yaptırım haberleriyle karşı karşıya kalan Rusya'ya bir şok da Amerikan kargo devlerinden geldi. FedEx ve UPS kargo şirketleri, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını açıkladı.

SEVKİYATLAR SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

FedEx'ten yapılan yazılı açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

UPS'den yapılan yazılı açıklamada da, "Rusya'daki adreslere sevkiyatımızı geçici bir süre askıya alıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya ekonomik baskı uygularken, özel sektör alanında da Rusya'ya tepki adımları geliyor.

Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.

AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

Google’dan Rusya’ya yaptırım Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı şiddetlenerek artarken ülkelerin yanı sıra şirketler de yaptırım kararlarını açıklamaya başladı. Youtube ve Facebook’tan sonra Google’da yaptırım kararını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya açıklaması: 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

AB'den sonra ABD'de harekete geçti: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanacak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını duyuruldu.