Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra bütün dünya tarafından adeta dışladı. İç siyasette zor günler geçiren Rusya, sebze ithalatını artırma kararı aldı.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edildi. Açıklamada "9 ülkenin bütün topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.
Gürcistan Türkiye’den ilaç ithal edecek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, kabine toplantısında Türkiye’den Gürcistan’a ilaç ithal edileceğini duyurdu. Başbakan Garibaşvili yaptığı açıklamada, “Türkiye pazarına açılma kararı aldık. Biz de Türkiye’den Gürcistan’a uygun fiyatlı ve kaliteli ilaç ithal edeceğiz” dedi.
Gürcistan Başbakanı açıkladı: Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçlar ithal edeceğiz Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yaptığı toplantıda atacakları adımlardan bahsetti, ülkesinin ilaç pazarını Türkiye'den getirilecek ilaçlara açmayı planladıklarını açıkladı.
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının yeni bir cumhuriyet tarihi rekoru olacağını müjdeledi.