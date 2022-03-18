Türkiye Gazetesi

Artan akaryakıt fiyatları başkent Ankara'da toplu ulaşımın yüzde 44 zamlanmasına neden olmuş, gözler megakent İstanbul'a çevrilmişti. Beklenen zam haberini İETT Genel Mürürü Alper Bilgili duyurdu.

"FİYAT ARTIŞ TALEBİNDE BULUNDULAR"

Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de bu taleplere, sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum" dedi.

Geçen yılki motorin fiyatlarıyla bu yılı karşılaştıran ve İETT'nin gelirinin gideri karşılamadığını söyleyen Bilgili, "Geçen yıl 7,3 lira seviyelerinde olan bir litre motorin maliyetimiz bugün 18,7 liraya yükseldi. Yani yüzde 150 civarında bir artışla 2,5 katına çıkmış oldu" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50'NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞNÜMÜYORUM"

"Toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtın KDV'den ve ÖTV'den muaf tutulması yönünde devletimizden talebimiz var" diyen İETT Genel Müdürü Bilgili, zam için UKOME toplantısını işaret etti ve "İlk UKOME'de mutlaka gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

İETT 2022 ÜCRET TARİFESİ

2022 yılının başında gelen zamla birlikte Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.



Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya çıkarken, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİRLERDEN ORTAK ZAM AÇIKLAMASI

11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yayımlayarak akaryakıt fiyatındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde zam yapılacağını duyurmuştu. Açıklamada "Toplu taşıma ücretlerine yakın zamanda çok ciddi artış yaşanması kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Söz konusu açıklamada yılbaşından bu yana 70 gün içerisinde akaryakıt ücretlerinin yüzde 94'ten fazla arttığına dikkat çekilerek, belediyelerin toplu taşıma hizmetlerini kaldıramayacak düzeye geldikleri belirtilmişti.

Açıklamada, toplu taşımada kullanılan akaryakıtta en azından ÖTV alınmaması yönünde yaptıkları taleplerin defalarca reddedildiği vurgulanmıştı.

Ankara'da toplu taşıma ücretine yüzde 44 zam geldi Ankara'da ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltildi

11 CHP'li büyükşehir belediyesinden ortak açıklama: Toplu taşımaya 'ciddi' zam sinyali 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı, yaptıkları ortak açıklama ile artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağının sinyalini verdi. Açıklamada "Toplu taşıma ücretlerinde yakın zamanda çok ciddi artış yaşanması kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadesi yer aldı.