Türkiye Gazetesi

Ankara'daki Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu’na; Afrika nüfusunun yüzde 82’sini oluşturan 41 ülkeden 741 firma, yaklaşık 1.000 temsilci ile katıldı. Bu temsilciler, Türkiye’den 280 üretici ve ihracatçı firma ile bir araya geldi. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeliyle dikkati çeken Afrika’daki firmalarla, önemli iş birliği anlaşmaları imzalandı. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu “Türk firmalarının Afrika’da daha çok bağlantılar kurmasını ve Afrika’ya olan ilgilerinin artmasını sağlıyoruz. Afrika’nın yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan bir ithalatı var. Bu ithalat aksına baktığımızda; Çin, Birleşik Arap Emîrlikleri, Hindistan, Güney Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinin çok yoğun pay aldığını görüyoruz. Biz bu insanları Türkiye’ye davet ettik ki, artık masada yeni bir seçenek olarak Türk malları olsun. Afrika nüfusu çok artıyor. Türkiye’nin 300’ü aşkın organize sanayi bölgesi var. Son 20 yılda sanayimizin geldiği nokta tartışılmaz. Çok büyük atılımlar yaptık, yüksek teknoloji ürünleri de üretiyoruz. Bu tecrübemizi de Afrikalılarla paylaşarak onların sanayileşme yolculuğunda da ana katkıyı veren ülke olmak istiyoruz” dedi.

RUSYA'DAN KAÇANIN YERİNİ ALABİLİRİZ

Savaşla birlikte birçok markanın yaptırımlar çerçevesinde Rusya’dan çekilmesi, ülkede büyük bir boşluğun oluşmasına da sebep oldu. Özellikle tekstil sektöründe çok ciddi fırsatlar doğuyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe “Rusya-Ukrayna savaşının hasar tespitini yaptık, Batılı markaların boşluğunu Türkiye dolduracak. Ticaret elbette önemli. Ama biz öncelikle savaşın bir an önce durdurulmasını diliyoruz. Firmalarımızın yanında olmalıyız. Batılı markalar oradan çekildiği için, normalleşmenin başlaması ile birlikte hazır giyim firmalarımıza Rusya’da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum. Ortaya çıkan boşluğu Türk markaları dolduracak. 2021’de Rusya’ya, yolcu beraberinde hariç 286 milyon dolar olan hazır giyim ihracatımızı iki üç katına çıkarabiliriz. Bunun için gecikmeden doğru adımları atmamız gerekiyor. Millî paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır” dedi.

Rusya'dan ihracata kısıtlama! Rusya bazı gıda ürünlerinin ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların Şubat ayı rekoru Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.