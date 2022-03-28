Türkiye Gazetesi

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin kapsamının genişletildiği müjdesini verci. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini 18'den %8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinde KDV tutarını %8 olarak belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM KESİMLERİ KORUYACAK İDARİ REFORMLAR YAPIYORUZ"

"Küresel ve bölgesel krizler karşısında ülkemizi güçlü tutmanın mücadelesin verirken tüm kesimleri koruyacak idari reformları da yapıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini 18'den %8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinde KDV tutarını %8 olarak belirliyoruz.

Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen aynı kademeli KDV uygulanacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV %8'dir. Aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır.

Arsa ve arazilerin KDV oranını da %18'e indirerek inşaat finansman yükünü azaltıyoruz.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz.

Tıbbi cihazların KDV'sini %18'den %8'e indiriyoruz.

Süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi %8'e indiriyoruz.

Oto galericilerin araç-alım-satımdan elde ettiği gibi yat, tekne gibi %1 olan KDV oranını %18'e çıkartıyoruz.

Erdoğan, kritik muzakereler için konuştu: Putin ve Zekenskiy ile görüşmeler olumlu geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Putin ve Zelenskiy ile sürdürülen görüşmelerin olumlu seyirde devam ettiğini duyurdu.

Erdoğan Putin ile görüştü: Müzakereler İstanbul'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan'dan sağlık tavsiyesi: 'Her gece yatmadan yerim' deyip açıkladı Tokat'ta çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun bala gelmesi üzerine bir tavsiyede bulunarak her akşam yatmadan önce yediği ballı karışımın tarifini verdi.

Çiftçilerle bir araya gelen Erdoğan net konuştu: Yağda sorun yok Tokat'ta çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda tedariğine ilişkin konuşarak, ayçiçek konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı söyledi. Erdoğan, sorun olmadığı halde panik havası oluşturulduğunu dile getirdi. Erdoğan, et fiyatlarına da değinerek, Ramazan öncesi indirimli fiyatla etin halkla buluşması için Bakan Kirişçi'ye talimat verdi.