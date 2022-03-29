Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KDV indirimi müjdesinin ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

"KARARDAN DOLAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KDV ORANI YÜZDE 18'DEN 8'E İNDİRİLECEK

AA muhabirinin söz konusu çalışmanın detaylarına ilişkin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

KDV düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! Temel gıda ürünlerine getirilen KDV indiriminin kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı değişikliğe göre; KDV sadeleştirmesi çalışmaları kapsamında temel ihtiyaç maddelerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar birçok üründe değişikliğe gidilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi! Yüzde 18’den 8’e indirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında daha önce temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin temizlik ürünleri, bebek bezleri ve yeme içme hizmetlerinde de uygulanacağını duyurdu.