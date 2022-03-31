Türkiye Gazetesi

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Komisyona sunulan raporda “Kanun maddesi kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazlardan kiralanması mümkün olan yaklaşık 597 milyon metrekare yüz ölçümlü 54 bin 600 adet taşınmaz hak sahiplerine kiraya verilmiştir. İlk etapta 50 bin hazine taşınmazının kiralanması ve bu kiralamadan 5 milyon lira gelir elde edilmesi beklenmektedir” denildi. Torba teklif ile ayrıca kamuya ait 2 bin 500 kamu konutunun satışı hedefleniyor ve bu satıştan 750 milyon gelir bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Manisa illerinde Orman Kanunu’na göre, üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda hazine adına tescil edilen yaklaşık 1,2 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz bulunuyor. Yine torba teklif kapsamında yapılacak düzenleme ile yaklaşık 10 bin hak sahibi aileye bu yerlerin satılması ve bu satışlardan 150 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

313 BİN KİŞİYE YENİ FIRSAT

2/B alanlarında bulunan taşınmazların hak sahiplerine satışına ilişkin; başvuru ve ödeme sürelerini kaçıranlar için bu yıl sonuna kadar yeni bir başvuru hakkı getiriliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan raporda, yeni başvuru hakkından 313 bin 700 kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Ayrıca 29 ilde 5 bin hazine taşınmazı satılacağı ve 900 milyon lira gelir elde edilmesinin beklendiği belirtildi.

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