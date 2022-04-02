Türkiye Gazetesi

Sıcaklıkların artmasıyla beraber vatandaşların yaz meyvesi arayışı da başladı. Yaz deyince akla gelen ilk meyvelerden erik tezgahlarda görücüye çıktı. İçinde 10 tane erik bulanan paket 100 TL’den, yazın bir diğer vazgeçilmez meyvesi karpuzlar ise kilosu 20 TL’den satılıyor.

KARPUZUN KİLOSU 20 LİRA

Erken hasat erik, paket halinde satışa sunuluyor. Her bir paketin içerisinde 10 adet bulunan eriğin fiyatı ise 100 TL. Öte yandan yazın vazgeçilmez meyvelerinden karpuz da az miktarda görülmeye başlanan bir diğer meyve oldu. Yerli karpuz hasadının başlamamasından dolayı ithal olarak gelen ürünlerin de satışına başlandı. Karpuzun şu andaki kilosu, 18 ila 20 TL arası değişiklik gösteriyor.

“3 TANESİ 100 LİRADAN SATILIYORDU”

Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Çınar, “Eriklerin şu an paketini 100 TL’ye satıyoruz. Yavaş yavaş bollanıyor. 1.5 ay öncesine kadar 3 tanesini 100 TL’ye satıyorduk. Kilogram olarak 1 kilosu 1250 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Fakat şu an paket olarak satıldığı için paketi 100 TL. Kıt ve iklim şartından önce olmasından dolayı şu an fiyatlar yüksek. Zaman olarak erik için şu an erken. 10 -15 gün içerisinde daha bol olmaya başlar” şeklinde konuştu.

Yerli karpuzun başlamadığını ve ithal karpuzları satışa çıkarmaya başladıklarını da sözlerine ekleyen Çıkar, “Karpuz şu anda İran tarafından geliyor. Yerli karpuzumuz daha başlamadı. Fiyat olarak şu an yüksek, kilosu 18 ila 20 TL arası değişiyor. Biraz pahalı bir fiyat bu, bu sene her şey gibi karpuz da biraz pahalılaştı” dedi.

Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik satılıyor Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklere Arap şeyhlerinden ilgi büyük. Ası, eriklerin kilosunu 2 bin TL'den satıyor.

Erik bin liradan tezgaha indi! 3 tanesi 60 TL Balıkesir'de 3 tane eriğin fiyatı 60 liradan satışa sunulurken, eriklerin kilosunun bin lira olduğu öğrenildi. Manavın, 'Erik bin lira, bin lira' diye bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.