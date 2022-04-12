Türkiye Gazetesi

TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyeti endeksine göre şubatta, bir önceki aya kıyasla yüzde 5,73, yıllık bazda ise yüzde 90,27 gibi oldukça yüksek bir oranda arttı. Yıllık bazda sadece malzeme endeksi yüzde 113,27 ve işçilik maliyeti yüzde 41,38 artış gösterdi. Bina inşaatı toplam maliyet endeksi de, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87,91 yükseldi. Sektör temsilcileri, maliyetlerdeki bu artış sebebiyle konut fiyatlarında da bir ucuzluk beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Gayrimenkul danışmanı Gülcan Altınay, yeni konut yapımında zorluk yaşandığını belirterek “Yapılamayan yeni konutlar yüzünden de stoktaki konutların fiyatı artıyor. 2021’de evlerin satış fiyatları yüzde 90, kiralama fiyatları yüzde 50-100 arasında arttı. Bu artışların devam etmesi bekleniyor” dedi. Müteahhitlerin yeni projeler için ‘Başlarsam bitiremem’ endişesi taşıdığına dikkat çeken Altınay “Birçok yatırımcı depo kiralayıp, kullanacağı ürünleri stoklamak istiyor. Son dönemde bu konuda ciddi bir talep yaşandı. Yatırımcı, mesela 10 milyonluk kâr elde edecekse bir depo için 250-300 bin TL harcamakta sorun görmüyor” ifadelerini kullandı.

Maliyet baskısı konut üretimini zorlaştırıyor Son dönemde inşaat malzemesi fiyatları döviz cinsinden yüzde 50 arttı. Sektörde üretim yapmak zorlaşmaya başladı.

Konutta fahiş fiyat düzenlemesi: İkili KDV sistemi geliyor! Konut fiyatlarındaki özellikle son yıllarda yaşanan fahiş fiyat artışı üzerine Bakanlık harekete geçti. Gıdada KDV düzenlemesi çalışmaları sonrasında konutta da yeni düzenlemelere gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geliştirilen ikili sistem modeli ile hem konut sahiplerini hem vatandaşı mutlu edecek. Yeni sistemle 150 metrekarenin üzerindeki evlerde yüzde 18’lik KDV yükü azaltılarak konut fiyatları düşüş sağlanacak.