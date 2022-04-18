Türkiye Gazetesi

İstanbul, Antalya, Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm destinasyonlarının taleplerde öne çıktığını anlatan Eresin “İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz” dedi. ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının salgında harcayamadıkları tasarruflarının tatil ve seyahat iştahını hızla artırdığını anlatan Eresin “Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz” diye konuştu. Eresin, bu yıl 34,5 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşılabileceğini kaydetti.

140 ülkede turizm seferberliği Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “Savaş bahanesine sığınamayız. 140 ülkede çok yoğun tanıtıma başladık. Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalayacağız. İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez’de de 2019’un üstüne çıkacağız” dedi.