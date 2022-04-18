Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

1990’ların ortasında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın girişimleriyle Türkiye, Pakistan, Mısır, İran, Nijerya, Malezya, Endonezya ve Bangladeş’in katılımıyla kurulan D-8’in yeniden canlandırılması için Ankara harekete geçti.

D-8’in genişletilip D-20’ye yükseltilmesi için Ankara, Müslüman ülkeler ile bir süredir yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 12 üye potansiyel ülke arasında ise Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere Fas, Cezayir, Tunus, Katar, Kuveyt, Irak, Senegal, Lübnan, Ürdün ve Libya’nın isimleri geçiyor. Söz konusu ülkelerin katılımıyla örgütün genişletilerek başta ekonomik alanda iş birliği olmak üzere teknoloji, enerji, sağlık ve kültürel alanda iş birliklerinin canlandırılması amaçlanıyor.

“İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK”

Uzun süredir ‘İsmi var, cismi yok’ eleştirilerine maruz kalan ve rutin toplantıların ötesine geçemeyen D-8’in genişleyerek D-20’ye yükseltilmesini gazetemize değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Türkiye’nin öncülüğündeki bu hamlenin Müslüman ülkeler arasında birçok alanda iş birliğine katkı sağlayacağı görüşünde. Prof. Dr. Sambur “D-8, Erbakan’ın atılımıyla çok ciddi bir girişim olarak görülmesine rağmen sonraki süreçte çok etkili olamadı. Fakat şu anda dünyadaki mevcut gelişmeler Müslüman ülkeler arasında yeni bir iş birliği formatının geliştirilmesini, uluslararası ilişkilerde ve sorunlarda daha aktif olmasını zorunlu kılıyor” dedi.

“G-20’YE ALTERNATİF”

“D-8’in D-20’ye çıkarılması G-20’ye alternatif bir yapılanma olarak düşünebiliriz” diyen Sambur, “Müslüman ülkelerin böyle bir birlik içinde ticari, teknolojik, sağlık ve kültürel alanlarda daha aktif iş birliği içinde olmasını ve belirli periyotlarla bir araya gelip karşılıklı projeler geliştirmelerinin yararlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Erbakan’ın D-8 ile ilgili ‘yeni bir dünya mümkün’ diye bir sloganı olduğunu hatırlatan Sambur “D-8’nin D-20’ye çıkarılması ‘yeni bir dünya mümkün’ sloganının ete kemiğe büründürülmesi için yapılmak istenen bir gelişme olarak da değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

TEMELİ İSTANBUL’DA ATILDI

D-8 resmî olarak 15 Haziran 1997’de İstanbul’da gerçekleştirilen Devlet ve Hükûmet Başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile ilan edildi. Örgütün amaçları; üye devletlerin küresel ekonomideki pozisyonunu güçlendirmek, ticaret ilişkilerinde bu ülkelere yeni fırsatlar oluşturmak ve ticareti çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılım sağlamak ve hayat standardının güçlendirilmesiydi.

D-8 10 Yıllık Yol Haritası kabul edildi D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.