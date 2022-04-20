Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında fiyat hareketliliği bugünde sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yükselişe geçen Brent petrol yükselişini sürdürüyor. Araç sahipleri ise petrol fiyatlarını araşıtırmaya devam ediyor. Peki Brent petrol kaç dolar? Petrol varil fiyatı arttı mı? Brent petrolde yükseliş var mı? 20 Nisan Brent petrol fiyatı…

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA SÜRÜYOR

Savaşla birlikte yükselişe geçen Brent petrol fiyatları, IMF’nin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmesiyle düşüşe geçmişti. ABD’nin petrol stoklarında düşeş işaret etmesi ve Çin’in kapanma kararı petrol fiyatlarının tekrardan yükselişe geçmesine neden oldu.

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

20 Nisan Çarşamba gününde ise ABD ham petrolü 103 dolar civarında işlem görüyor. Brent petrol 108 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti. Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Brent petrol yönünü aşağı çevirdi: Akaryakıta indirim gözüktü Brent petrol bugün yüzde 4 düşüşle 109,20 dolara kadar gerilemişti. Bu gelişmelerin akabinde aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi üzerine söz konusu düşüşün yüzde 6,24'ü görmesi üzerine brent petrolün varilinin güncel fiyatı 106,8600 oldu. Böylelikle bir süredir brent petrol etkisiyle akaryakıtta yaşanan artışların ters yönlü olarak harekete geçmesi bekleniyor.

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