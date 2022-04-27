Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 300 liradan satılan kuzu göbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde uyanarak ormanlık alanda toplanan mantarların kilogramı semt pazarlarında ve marketlerde 300-400 TL'den satılıyor.

"AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

Mantar toplayan Erhan Türkmen, yağmurlarla birlikte mantarların arttığını belirterek, "Meralarda ve özellikle ormanlık alanda çıkan kuzu göbeği mantarını toplayıp satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

KUZU GÖBEĞİ ÇOK NADİR BULUNAN BİR MANTAR

Bölükyazı köyünden Mustafa Çorbacı ise kuzu göbeği mantarının köylüler için gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kuzu göbeği mantarının şimdi tam mevsimi, vatandaşlar topladıkları bu mantarlarla aile ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. Sarıçam ormanlarında Nisan ayında başlayıp Haziran ayı sonuna kadar kuzu göbeğini bol miktarda bulmak mümkün. Mantarın fiyatını duyanlar toplamaya çıkıyor. Köylü için gelir kaynağı oldu. Günlük bin 3 bin lira arasında kazandığım zamanlar oluyor. Kuzu göbeği çok nadir bulunan bir mantar. Bu mantarı bulmak için günde 15-20 kilometre yol yürüyorum" diye konuştu.

Mantar için çıktı, 100 kilogram gök taşı topladı Mantar toplamak için çıktığı arazide yaklaşık 100 kilogram ağırlığında irili ufaklı gök taşları bulduğunu belirten Zeki Baran, taşları satıp hayırlı işlerde kullanmak istediğini belirtti.

Mantar çiftliği kuran ev hanımı hasat başı 10 bin TL kazanıyor Aksaray’da yaşadığı köyde açılan girişimcilik kursuna katılan 3 çocuk annesi ev hanımı kurduğu mantar çiftliğiyle hasat başı 10 bin TL kar elde ediyor.