Türkiye Gazetesi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2021'in ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Yayımlanan verilere göre bu ülkelerde 100 kilovatsaat elektrik için ödenen tutar ortalama 23,7 avroya çıktı. Bu rakam önceki yılın aynı döneminde 21,3 avro seviyesinde gerçekleşmişti.

EN UCUZ MACARİSTAN, EN PAHALI DANİMARKA

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,01 avro ödenirken, bu ülkeyi 10,91 avroyla Bulgaristan, 13,13 avroyla Hırvatistan, 13,17 avroyla Malta, 14,49 avroyla Hollanda, 14,77 avroyla Litvanya, 15,74 avroyla Polonya ve 16,02 avroyla Romanya izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Danimarka oldu. Danimarka'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 34,48 avro ödedi. Bu ülkeyi 32,34 avroyla Almanya, 29,94 avroyla Belçika, 29,74 avroyla İrlanda, 28,16 avroyla İspanya, 26,04 avroyla İsveç, 23,60 avroyla İtalya ve 23,04 avroyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) takip etti.

DOĞALGAZ FİYATI ARTTI

Yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 7,8 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat önceki yılın aynı döneminde 7 avro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 18,55 avroyla İsveç'te yapılırken, bu ülkeyi 12,47 avroyla Danimarka,10,97 avroyla Hollanda, 10,82 avroyla İspanya, 10,14 avroyla Yunanistan, 10,05 avroyla İtalya,7,88 avroyla Fransa ve 7,83 avroyla İrlanda izledi.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 3,05 avro ödedi. Bu ülkeyi 3,98 avroyla Hırvatistan, 4,10 avroyla Litvanya, 4,23 avroyla Slovakya, 4,32 avroyla Letonya ve 4,73 avroyla Polonya takip etti.



Finlandiya, Malta ve GKRY ise hanelerin doğal gaz fiyatlarını Eurostat'a raporlamıyor.

EN UCUZ ENERJİ TÜRKİYE'DE

Türkiye, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında 2021'in ikinci yarısında en ucuza elektrik ve doğal gaz tüketilen ülke konumunda bulunuyor.

Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2021’in ikinci yarısında ortalama 7,88 avroya satıldı. Böylece Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketildi.

Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat doğal gaz için ödedikleri fiyat 1,82 avro olarak tespit edildi. Bu rakam da AB ülkelerinin tamamından daha düşük bir seviyede ölçüldü.

Eurostat verileri, Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatlarının AB ülkelerinin çok daha altında olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarında artış yaşanmaya başlanan ilk dönemi kapsıyor. Ancak, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış hız kazandı. Söz konusu verilere son gelişmelerin etkisi yansımış durumda değil.

Rusya iki ülkeye daha doğalgaz sevkiyatını durdurdu! Gazprom, ödemelerin ruble ile yapılana kadar Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurulduğunu açıkladı. Polonya tarafından yapılan açıklamada gaz depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 80 olduğu ve tüketicilere giden gazın kesilmeyeceği belirtildi. Bulgaristan ise gaz arzının durdurulacağına ilişkin bilgilendirme yapıldığını belirtti.