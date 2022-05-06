Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde artan enflasyon oranları ve Fed’in faiz artırımı ile petrol fiyatları yükselişe geçti. En son AB ülkelerinden Rus petrolüne karşı gelen yaptırım haberleri Brent petrolü ateşledi. Petrol fiyatlarındaki artışı değerlendiren ABD merkezli dev banka JP Morgan, piyasaları korkutan açıklamalarda bulundu. Peki brent petrol kaç dolar? Petrol fiyatları yükseldi mi? İşte 6 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

AB’nin Rus petrolüne karşı yaptırım kararları piyasaları derinden sarstı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanan yaptırım önerisi, altı ay içinde Rus ham petrolünün ve 2022'nin sonuna kadar rafine edilmiş ürünlerin arzının durdurulmasını talep ediyor. Analistler ise bu yaptırımın fiyatları daha da uçuracağını belirtiyor. Peki brent petrol kaç dolar? AB Rus petrolüne karşı yaptırım uyguladı mı? Şuan için brent petrol 111 dolardan işlem görmekte.

DEV BANKADAN KORKUTAN TAHMİN: 35 DOLAR ARTACAK

Dünyaca ünlü dev banka JP Morgan, bu yılki petrol talebi tahminini yüksek petrol fiyatlarını gerekçe göstererek günlük 1 milyon varil aşağı revize etti. JP Morgan brent petrol fiyatı için ise mevcut çeyrekte varil başına 114 dolar ve yıl için varil başına 104 dolar olarak tahminde bulundu. Ancak küresel arzdan günlük bir milyon varil daha kaybolursa, Brent petrolün fiyat hedefinin üzerine varil başına 18 ila 35 dolar daha ekleyebileceği belirtildi.

Bankanın analistleri ise "Şu anda toplam petrol talebinin günlük ortalama 100 milyon varil, 2019 seviyelerinin 400.000 varil altında olduğunu görüyoruz" dedi. Belçika merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, "Kısa vadede Rusya'nın gelirlerini yüksek bırakabilirken, yüksek fiyatlar açısından AB ve küresel ekonomi için olumsuz sonuçlar doğurabilir'' uyarısında bulundu.

6 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatı için uzmanlar teknik olarak 111,96 ile 112,59 dolar aralığının direnç, 109,02 ile 108,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan brent petrol ''Benzin ve motorine zam var mı?'' sorusunu gündeme getirdi. İşte 6 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları:

6 MAYIS MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa Yakası): 22,06 TL

İstanbul (Anadolu): 22,08 TL

Ankara: 22,16 TL

İzmir: 22,17 TL

6 MAYIS BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul (Avrupa Yakası): 20,34 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) : 20,35 TL

Ankara: 20,44 TL

İzmir: 20,46 TL

Rusya'nın petrol kozuyla ruble hızlı değerleniyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle âdeta çöken ruble, savaş öncesinden bile değerli hâle geldi. 24 Şubat’ta 81 olan parite 66’ya geriledi.

Petrol fiyatlarına Fed ve yaptırım darbesi! Piyasalar ısındı fiyatlar fırladı: Gelecek olan zam iptal edildi Petrol fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ve AB’nin Rus petrolüne yaptırım uygulaması Brent petrolü ateşledi. Brent petroldeki yükseliş ise akaryakıtta zam beklentisi oluşturmuştu. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, 6 Mayıs Cuma gününden itibaren motorine zam, otogoza indirim bekleniyordu. Sektör temsilcileri açıklama yaparak motorine gelen zammın itap edildiğini duyurdu. LPG’ye gelecek olan indirim ise geçerliliğini koruyor. Gelen haberlerle birlikte benzin ve motorin fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki Motorine zam gelecek mi? LPG’de indirim var mı? Benzin kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 5 Mayıs Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları…

Petrol yüzde 5 yükseldi, pompaya FED yetişti!.. Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sonrası brent petrol fiyatları 110 doların üstüne çıktı. FED kararı sonrası doların gevşemesi, şimdilik muhtemel akaryakıt zammını frenleyecek.