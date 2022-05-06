Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 114 dolara kadar çıkan Brent petrol düşüşe geçerek 111 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise yükselişle başlayan Brent petrol 111,59 dolardan güne başladı.

Öte yandan AB’nin Rus petrolüne getireceğine dair yapılan açıklamalar petrol fiyatlarını tetikliyor. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 ay içinde Rusya'nın ham petrol tedarikini, yıl sonuna kadar da rafine ürün tedarikini aşamalı olarak kaldıracaklarını duyurdu. Teklifin ise pazartesiye kadar değerlendirilmesi bekleniyor.

HAZİRAN AYINDA ÜRETİM ARTIRALACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, aldığı petrol kararı ile piyasalarda oynamaya sebep olmuştu. Alınan kararda haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı alınmıştı. Salgınlı birlikte yaşanan hızlı talep toparlanması ise OPEC’in üretim çağrılarına cevap vermemesine neden oldu. Dün yapılan 28. Bakanlar Toplantısı’nın ardından mevcut petrol piyasası görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiğinin belirtildiği OPEC açıklamasında salgına ilişkin konular ve jeopolitik faktörlerin etkilerinin ise izlendiği belirtildi.

PİYASALARDA BEKLENTİ OLUŞTU

Piyasalarda ise arz tarafında ABD’nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili, Uluslararası Enerji Ajansının acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak piyasaya sürmesini bekliyor.

Uzmanlar ise teknik olarak Brent petrolde 111,81-112,06 dolar aralığının direnç, 110,83-110,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini ifade ediyor.

Financial Times açıkladı: Çin Rus petrolünü indirimli alıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Çin’de bulunan rafinelerin Rusya’dan gizlice petrol aldığı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre, Çin'deki rafinedeki görevli bir yetkili, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, inceleme ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların kamuya açıklamadığını açıkladı.

Dev bankanın brent petrol tahmini piyasaları korkuttu! 35 dolar artacak Avrupa Birliği’nin Rusya petrolüne yönelik uygulayacağı ambargo kararları Brent petrol fiyatlarını ateşledi. Piyasalar gelen ambargo haberleriyle sarsılırken, petrol fiyatları Cuma günü yükselişe geçmişti. Emtia analistleri ise AB’nin ambargo kararı Rusya’nın petrol üretimini etkileyeceğini ve fiyatların artacağını belirtti. ABD merkezli dev yatırım bankası JP Morgan, küresel arzdan günlük bir milyon varil daha kaybolursa, 2022 brent petrol tahminine 35 dolar daha ekleyebileceğini vurguladı. Bu açıklamalarının ardından “Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları yükselecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. İşte petroldeki son dakika gelişmeleri…

Rusya'nın petrol kozuyla ruble hızlı değerleniyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle âdeta çöken ruble, savaş öncesinden bile değerli hâle geldi. 24 Şubat’ta 81 olan parite 66’ya geriledi.