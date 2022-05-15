Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı tatilinin 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle olası aksama ve gecikmelerden dolayı bütün sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamaması için fatura ve reçete teslim tarihlerini uzatma kararı aldı.

Uzatma kararıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan tüm sağlık hizmeti sunucuları, Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerini 18 Mayıs, saat 23.59’a kadar SGK’ya teslim edebilecek.

SGK tarafından pandemi döneminde yapılan ödeme miktarı açıklandı SGK, koronavirüs sebebiyle 13 milyar liralık geçici iş göremezlik, sağlık harcamalarından dolayı, COVID-19 testi, tedavi-bakım hizmetleri kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptı.

SGK'dan aylık 750 TL taksitle faizsiz konut kredisi desteği! Kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar Enflasyon, döviz kuru ve pandeminin etkisiyle birlikte konut fiyatları katlandı, ev kiraları arttı. Hükümet dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bütün imkanları seferber ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. Peki faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilecek? İşte sıfır faizli kredi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Resmi gazetede yayımlandı: Pandemi SGK listesinden çıkarıldı SGK, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Pandemi bakım hizmetleri, salgının etkisinin azalması nedeniyle SUT ekindeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nden kaldırıldı. Kararın alınmasında ise vaka sayılarındaki düşüş etkili oldu.