Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | GÖÇEK

Pandemiyle başlayan kırsal bölgelere ve sahillere ilgi artarak devam ediyor. Tahincioğlu Gayrimenkul’ün 22 bin 146 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen ve yeni satışa çıkan 32 villalık Nidapark Göcek’e 3.500 ön talep geldi. 750 milyon TL yatırım değerine sahip projede villa fiyatları 18 milyon liradan başlıyor. Göcek’in ilk markalı lüks konut projesini hayata geçirdiklerini anlatan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Projemizde yazları havuz ve teraslarında, kışları da yerden ısıtmalı odaları ve şömineli iç avlusuyla dört mevsim yaşayabilme imkânı sunacağız” dedi. Projede büyüklükleri 238 - 440 metrekare arasında olan 3+1 ve 4+1 villalar yer aldığını kaydeden Tahincioğlu “Fiyatları 18 milyon liradan başlayan projemize 3.500 ön talep aldık. Projemizin teslimlerini 24 ay sonra gerçekleştireceğiz” dedi.

FAİZ ORANI YÜZDE 0.99 OLACAK

Projede lansmana özel yüzde 10 indirim 24 ay 0,99 ödeme planı sunulacağı bilgisini veren Tahincioğlu “Kampanyada yüzde 30 peşin yüzde 15'i bir yıl sonra ödeme imkânı sunuyoruz. Kalan kısım için 24 ay vadelendirme sağlanırken, ayrıca yüzde 50 peşin ödeme yapanlara bir yıl vade farksız ödeme planı sunuyoruz” diye konuştu. Bölgede yabancıların daha çok ucuz konut aldığına işaret eden Tahincioğlu, yerli müşteriye hitap ettiklerini kaydetti.

İSTANBUL VE EGE’YE YENİ PROJELER

Arsa stokunun kısıtlı olduğu Göcek’te Nidapark Göcek projelerine yakın yerde bir proje yapma imkânı pek olmadığını belirten Özcan Tahincioğlu “Bodrum Gündoğan ve İstanbul Ataşehir’de yeni projelere başlayacağız. Beykoz’da gelecek yıl içinde önemli bir projemizi daha satışa çıkarmayı planlıyoruz. Nidapark Küçükyalı'da Mercan adı altında küçük bir etap çıkarıyoruz. Ayrıca İzmir’de Urla ve Çeşme’ye bakıyoruz” dedi. Tahincioğlu, yurt dışında da baktıkları ülkeler olduğunu ifade etti.

FİYATIN ARTMAMA İHTİMALİ YOK

Fiyatların enflasyon ve maliyetlerden dolayı artmama ihtimali olmadığını kaydeden Özcan Tahincioğlu “Ancak arz talep dengesi oluşursa belki artışlar enflasyonun altında olabilir” diye konuştu. Artan arsa maliyetlerinin geliştiricileri etkilediğini ifade eden Tahincioğlu, sektöre yönelik açıklanan destek paketine de değinerek şunları söyledi: Çok büyük bir paket olmasa da sektöre can suyu olacak. Bu yıl 1,5 milyonu aşan bir satış rakamı olur diye düşünüyorum.

BEŞ YILDIZLI OTEL HİZMETİ

Özcan Tahincioğlu “Projelerimizde müşteri memnuniyetini sürdürmek için kurduğumuz ve teslimden sonraki ilk 5 yıl site yönetimini üstlenen Tahincioğlu Yönetim Hizmet şirketi, Nidapark Göcek’te de hizmet verecek. Sosyal tesislerin otel konforunda hizmet vermesi, tüm teknik ve peyzaj konularında uzman ekiplerin görev alması, site içinde elektrikli araçlarla ulaşım sağlanması, site dışında merkeze shuttle hizmetleri ev sahiplerini bekleyen ayrıcalıklardan bazıları” şeklinde konuştu.

Ucuz tatilin adresi otel yerine villa 4 kişilik bir ailenin her şey dâhil bir otelde 1 hafta konaklaması 20 bin lirayı buluyor. Oysa ev ya da villa kiralamak, pansiyonda kalmak veya gençler için kamp yapmak çok daha ucuza geliyor.