Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya'nın dış ilişkilerine büyük zarar verdi. Özellikle Avrupa ve Rusya arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, bu gerginlik en çok enerji sevkiyatı noktasında yaşanıyor. Moskova, Polonya ve Bulgaristan'a sevk edilen doğalgazı geçen ay tamamen keseken, Ukrayna da Sohranovka gaz dağıtım tesisine Rus gazı alımını durdurdu.

Son olarak Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna tepki gösterdi ve ülkeye sağladığı gazı kesti. Moskova, Finlandiya'ya elektrik sağlamayı da bir ay önce bırakmıştı.

STOKTAKİ DOĞALGAZ KULLANILIYOR

TRT Haber'in haberine göre, Rus gazına yüzde 67 oranında bağımlı olan Avrupa'da derinleşen enerji krizi, ülkeler yaz sezonuna girdiği için henüz fark edilmiyor ve stoklardaki doğalgaz kullanılıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha önce rezervlerinde yeterli miktarda doğalgaz depoladıklarını ancak kış aylarında krizin kapılarında olacağı uyarısında bulunmuştu. Krizden çıkış arayan Brüksel'de gözler sıvı doğalgaz LNG'ye çevrildi.

LNG'DE KORKUTAN 'MALİYET'

ABD, Rusya'nın rolünü üstlenmek için adım attı ve AB ülkeleri, ABD'nin LNG'sine bağımlı hale gelme tehlikesi doğsa da yönünü Washington'a çevirdi. Ancak ABD'nin yeterli sıvı doğalgaz tedariki sağlaması mümkün görünmüyor

AB ile Katar görüşmeleri de masada. Katar, LNG arzının Rusya'dan sağlanan enerjiye alternatif olamayacağı konusunda uyardı. Brüksel'de yeni arayışlar da sürüyor. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP boru hattı bu noktada ön plana çıktı.

TÜRKİYE'NİN DE İÇİNDE OLDUĞU YENİ PLANLAR GÜNDEMDE

AB yetkilileri doğal gaz için Bakü'nün kapısını çaldı. Görüşme trafiği artarken Türkiye'nin de içinde olduğu yeni planlar gündemde. Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırma planları konuşuluyor.

Enerji çıkmazında nükleer seçeneği de yeniden gündemde. Nükleer enerjiyi geride bırakmaya hazırlanan AB, yeni dönemde planı askıya alarak eski reaktörlere gözünü dikti.

Kimini tamir ederek açıyor, kimini kapatma planını iptal ediyor. Hatta yenilerini inşa ediyor. Tüm bunların ekonomik krizi derinleştiren enerji açmazından çıkışı sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak hamleler Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazın karaya ulaştırılması için yapılan çalışmalar devam ederken, şubat ayında yerli ve millî imkânlarla 29 milyon metreküp gaz üretildi. Bu gazın yüzde 95’inden fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’deki sahalardan çıkarıldı. Ayrıca, yerli gaz ihraç da edildi.