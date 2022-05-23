Türkiye Gazetesi

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

GELEN ZAM İPTAL EDİLDİ

Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ, ABONMAN NE KADAR OLDU?

Öğrenci elektronik bilet ücreti: 3,72 liradan 2,66 liraya

Öğrenci abonmanı: 109 liradan 78 liraya düşürüldü.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 40'lık ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için 11 Nisan'da verdiği teklif, komisyondan gelmesiyle 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilerek öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi 14 Nisan'da karara bağlanmıştı. Ayrıca öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 6 Nisan tarihinde yapılan yüzde 40'lık zamla 2,67 TL'den 3,74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL olarak uygulamaya devam edilmesine karar verilmişti.

AK Parti ve MHP gruplarının önerisiyle öğrencilerden zammın muaf tutulmasını öneren teklif hakkında CHP ve İYİ Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı üyeleri set tepki göstermişti. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması teklifine hayır oyu verdi. Ancak mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakının evet oylarıyla teklif oy çokluğuyla kabul edilmişti.