Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz; geçtiğimiz yıl sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen kişi sayısının 642 bin 444 kişi olduğunu, bu rakamın 400 binini Avrupalıların oluşturduğunu söyledi. Alagöz “Sağlık turizmi; medikal sektörünün gelişmiş altyapısı, kalifiye iş gücü, Türk insanının girişimciliği göz önüne alındığında önemli bir döviz kaynağı. TÜİK verilerine göre sağlık turizmi geliri geçen yıl 1,05 milyar doları buldu. Kayıt altına alınamayan rakamların da eklenmesiyle sağlık turizmi gelirlerinin yaklaşık 2,5-3 milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor” dedi. Sağlık için gelen yabancıların Türkiye’de en çok tercih ettiği alanların estetik, saç ekimi, tüp bebek ve diş tedavisi olduğunu söyleyen Alagöz “2021 yılında ülkemize gelen normal bir turistin harcaması yaklaşık 750 dolar iken, sağlık turisti başına harcama yaklaşık 2 bin dolar civarında. 20-21 Mayıs’ta Türkiye’den 56 hastane ve kliniğin katılımıyla düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda da pek çok yeni bağlantı kuruldu” diye konuştu.

Türkiye sağlık turizminin yükselen yıldızı "Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan rapora göre Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasına girdi.

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney: Türkiye, sağlık turizminde sınıf atladı Son yıllarda Türkiye sağlık alanında yaptığı ciddi atılımlar, özellikle Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından dikkatle izleniyor. Dünya standartlarının üstündeki estetik ve cerrahi hizmetleri Türkiye’yi tercihte ilk sıraya getirdi.