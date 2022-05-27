Türkiye Gazetesi

Brent petrol ve dolar kurunda son günlerde yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün 117 dolara kadar yükselen brent petrol, son 2 ayın en pahalı seviyelerinde. Bu durum ise zam haberlerinin peş peşe gelmesine neden oluyor. Dün gelen ve gece saatlerinden itibaren geçerli olan zamla birlikte 27 Mayıs akaryakıt fiyatları belli oldu, akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişti ve zamlı fiyatlar geçerli oldu. Sektör kaynakları ise bir zammın daha kapıda olduğuna işaret ediyor.

BRENT PETROL 114 DOLAR SEVİYELERİNDE

Dün 117 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı günü 114,17 dolar seviyesinde tamamladı, varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla 113,90 dolar oldu. Fiyatlardaki hareketliliğin en önemli nedenleri ise küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri.

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol tedarikini durdurmak için önümüzdeki hafta toplanacak. Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinde 'Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak durdurulması' kararı yer alıyor. Paket taslağına yönelik tartışmalar sürerken, AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

ABD'de ise 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun yaklaşması da petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor. Bu durum arz daralması endişelerinin yaşandığı küresel piyasalarda fiyatların yükselişini destekliyor.

Son gelen zammın ardından benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı aştı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Son olarak otogaz fiyatına gelen 36 kuruşluk zammı, dün açıklanan ve gece yarısından itibaren geçerli olan 1 lira 43 kuruşluk benzin ve 1 lira 38 kuruşluk motorin zammı takip etti. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 70 kuruş, motorine ise 97 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

BENZİN 25 LİRAYI AŞACAK

Bu gece uygulanacak zamla birlikte, benzinin litresi İstanbul'da ortalama 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de ise 25,11 TL'ye gelecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de ise 24,50 TL'ye yükselecek.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,90 dolardan işlem görüyor.

Petrol krizi geri adım attırdı: Biden'dan 'üst düzey' talimat: Kurmaylarını gizlice yolladı ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasında bir petrol anlaşması imzalanması maksadıyla 'iki üst düzey danışmanını' gizlice Suudi Arabistan'a yolladığı iddia edildi. Söz konusu gelişme akıllara Biden'ın, 'Suudi Arabistan dünyadan soyutlanmalı' ifadelerini getirdi.