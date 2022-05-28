Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ - ANKARA

Bir yandan yenilenebilir enerji için yatırımlarını sürdüren Türkiye, diğer yandan da rezervindeki fosil yakıtları değerlendirmeye devam ediyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye’nin 19 milyar 32 milyon ton olan linyit kömürü rezervinin 2 milyar 12 milyon tonunun TKİ uhdesinde olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Kurumumuz tarafından 2021’de redevanslı sahalar dâhil, toplam 32 milyon 962 bin ton tüvenan (işlenmemiş), 26 milyon 730 bin ton satılabilir kömür üretimi yapıldı. 29 milyon 770 bin ton kömür satışı gerçekleştirildi. 2022’de ise Mart ayı sonu itibariyle redevanslı sahalar dâhil, toplam 8 milyon 950 bin ton tüvenan, 7 milyon 420 bin ton satılabilir kömür üretimi yapıldı ve 8 milyon 574 bin ton kömür satışı gerçekleştirildi” dedi. Erdoğan, TKİ’nin 2019’da 100 milyon 960 bin lira, 2020’de 2 milyon 930 bin lira, 2021’de ise 322 milyon 414 bin lira kâr ettiğini söyledi.

REZERV İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

TKİ tarafından yürütülen rezerv geliştirme faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, "2004’te başlatılan Türkiye Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi kapsamında 2004 yılına kadar 8 milyar 300 milyon ton olarak bilinen ülkemiz linyit kömür rezervi, toplamda 19 milyar 320 milyon tona ulaşarak büyük bir artış gösterdi. Kömür, bitümlü şeyl, etüt ve arama faaliyetleri kapsamında 2014 ve 2022 yılları arasında Mart ayı sonu itibarıyla kurumumuz ruhsat sahalarında bulunan rezervlerin projelendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla toplamda 55 bin 285 metre sondaj yapıldı" diye konuştu.

33 MİLYON TON KÖMÜR YARDIMI

Kurumun verdiği desteklerle ilgili de konuşan Erdoğan şunları söyledi: "2003 yılından beri, ihtiyaç sahibi ailelere kömür temin edilmesi kapsamında yıllık yaklaşık 2 milyon haneye toplamda 33 milyon ton kömür dağıtımı yapıldı. Ayrıca, 2021 yılı içerisinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince Millî Eğitim Bakanlığımızla yapılan protokol kapsamında 81 ildeki 20 binin üzerinde kurum ve okulun yaklaşık 300 bin ton ısınma amaçlı kömür ihtiyacı kurumumuz tarafından karşılandı."

11 MİLYON AĞAÇ DİKİMİ

TKİ’nin çevreye duyarlı madenciliğin mümkün olduğu düşüncesiyle ve yılda 400 bin fidan dikme hedefiyle hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Kurumumuz 1990'lı yılların sonlarından 2021 yılı sonuna kadar toplamda 5 bin 810 hektar alanda, değişik türlerde toplam yaklaşık 11 milyon ağaç dikti. Ayrıca Kurumumuz, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğümüzde 1 megavat kurulu gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurulumunu 23 Nisan 2021’de tamamladı. 6 Eylül 2021’den itibaren sisteme resmî olarak elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Nisan ayı itibarıyla, kurulmuş olan bu santralde toplamda 1,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi" bilgisini verdi.

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