Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge düzenlemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Hükûmet ile Memur-Sen arasında, yılbaşından bu yana 3600 ek gösterge süreci devam ediyordu. Komisyon, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı. Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. Mevcut durumda 3000 ek göstergeli öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve diğer idareciler, 30 yıllık hizmetleri karşılığında 5.625 TL civarı emekli aylığı ve 203 bin civarı emekli ikramiyesi alıyor. Bunun, 3600 ek göstergeye yükseltilmeleriyle birlikte, maaşları yaklaşık 1.235 TL artacak. İkramiyeleri de 44 bin 500 lira yükselecek.

3600 ek göstergede sıcak gelişme! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, şartlar ne? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduktan sonra açıklanacak. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Yapılan düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge çalışması hakkında son dakika gelişmeleri…