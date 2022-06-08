Türkiye Gazetesi

BM, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, 94 ülkede 1,6 milyar kişi Ukrayna savaşının etkileri ile karşı kaşıya ve artan gıda ve petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor.

Rapor, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğuna işaret ediyor.

"HİÇBİR ÜLKE SAVAŞIN ETKİLERİNDEN KAÇAMAYACAK"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor." uyarısında bulundu.

Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırmak, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ise "Şimdiye kadarki en ciddi hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız." dedi.

"Mevcut gıda krizi, 2023'te hızla küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşebilir" uyarısında bulunan Grynspan, Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin ihracatı olmadan gıda krizine çözüm bulunamayacağını ve bu nedenle gelecek 18 ayın kritik önem taşıdığını söyledi.

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