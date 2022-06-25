Türkiye Gazetesi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri’de düzenlenen ‘Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Bakan Nebati “Her konuşmamda ısrarla söylediğimiz bir tespit var, aslında bir gerçeklik, enflasyon. Mücadele ediyoruz, birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon ve bu mücadeleden de Allah’ın izniyle galip geleceğiz. Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük insanların adamı değiliz. Bizler çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın torunlarıyız” değerlendirmesini yaptı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet (GES) açıklaması! Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gelire Endekli Senet (GES)'e yoğun talep gösterildiğini belirten Bakan Nebati, "83.816 bireysel yatırımcı 6.6 milyar TL'lik talep gösterdi." ifadelerini kullandı.