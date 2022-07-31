Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Artan fiyatlar ve kuraklık sebebiyle özellikle hububat temininde birçok ülke zorluk yaşamaya başladı. Türkiye’de de özellikle buğday konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için üst üste yeni tedbirler devreye sokulmuştu. Resmi Gazetede dün yayınlanan Ticaret Bakanlığı’nın tebliği ile başta buğday olmak üzere tarımsal ürünleri stok yapmak isteyen fırsatçılara yönelik önemli bir adım atıldı. Yeni tebliğe göre, tarımsal ürünlerin hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda bekletilme süresi, 12 aya çekildi. TMO ise bu süreyi 24 aya kadar kullanabilecek. Böylece buğday, arpa ve yulaf gibi hububat ürünlerinde piyasa fiyatlarının dengede tutulması sağlanacak. Bir anlamda TMO dışında, özel sektörün uzun süre stok yapmasına izin verilmeyecek. Tebliğe göre ayrıca lisanslı depolarda, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilecek.

Buğdayın fiyatı belli oldu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarihi anlaşmanın ardından buğdayda sert düşüş Türkiye’nin yoğun diplomasi çabasıyla tahıl krizinin çözülmesi hızlı sonuç verdi. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle yükselen buğday fiyatları savaş öncesi dönemin altına geriledi.