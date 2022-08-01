Türkiye Gazetesi

Yaptığı tahminlerle ve açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren yazarımız ünlü ekonomist Necmettin Batırel, yıl sonu dolar tahmininde bulundu. TGRT Haber'de 'Cem Küçük ile Günaydın Türkiye' programına açıklamalarda bulunan Batırel, "Dünyanın bütün ülkeleri küçülürken Türkiye büyüyor, büyüme işareti veriyor" dedi.

BANKALAR ÇOK CİDDİ KÂR MARJLARINA ULAŞTI

Politika faizlerinin yüzde 14'te sabit tutulmasının bankalar tarafından olumlu bir hareket olarak karşılandığını söyleyen Batırel, bankaların bu süreçte çok ciddi kâr marjlarına ulaştığını söyledi. Batırel, bankaların yüzde 40 ile faiz verdiklerini ve ayrıca komisyondan da para kazandıklarına dikkat çekerek buna bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile sanayiciler arasında süren 'döviz' geriliminin tırmandığını belirten Batırel, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Ucuz kredi kullanıp döviz alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var. Kurumsal firmalar kredi çekip 55 milyar dolar döviz aldılar" sözlerinin gündeme bomba gibi düştüğünü söyledi.

İddialara göre ihracatçılar Eximbank'tan sıfır faizle aldıkları kredileri yatırım ve üretim yapmak yerine dolara yatırıyor. Bu durum hem dolar kurunun hem de enflasyonun artmasına neden oluyor. Öte yandan TCMB, yıl sonu dolar/TL beklentisini ise 18,99 seviyesi olarak açıkladı.

"DOLAR YIL SONUNDA 10 TL SEVİYESİNE GERİLEYECEK"

Doların yıl sonunda 10 TL seviyesine gerileyeceğini belirten Batırel, "Dünyadan Türkiye'ye fon girişi yapılacak, portföy yatırımı yapılacak. Doları olanlar köşe bucak satmaya çalışacak" dedi.

"Türkiye dünyanın gözbebeği haline geldi" diyen Batırel, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın bütün ülkeleri küçülürken Türkiye büyüyor, büyüme işareti veriyor. İktidar giderse yerine ABD yanlısı bir hükümet gelecek. Rusya'nın Türkiye'ye yatırım yapması gerekiyor. Bence Putin'den büyük bir destek gelecek."

"TÜRK EKONOMİSİNİ BALTALAMAK OLARAK GÖRÜYORUM"

İhracatçılara verilen sıfır faizli kredi konusuna da değinen Batırel, bu imkanın istismar edildiğinin altını çizdi. Batırel, "Bu kredileri çekip yatırım yapmak yerine dolara yatırdılar. Bu, dolar kurunun yükselmesine ve enflasyona neden oldu" dedi.

Batırel, "Kurumsal şirketler 55 milyar dolar yaptılar. Merkez Bankası 'Bu firmaları açıklarım' dedi, İstanbul Sanayi Odası da 'Kendimizi garanti altına almak için yaptık' diyor. Aksine enflasyonun yükselmesine katkı sağlıyorlar. Kötü niyet ve Türk ekonomisini baltalamak olarak görüyorum. Seçim yaklaşırken hükümeti zor durumda bırakmaya çalışıyorlar.”

Necmettin Batırel'den 'altın' tahmini: 1000 TL'yi aşacak Gazetemiz köşe yazarı Necmettin Batırel, altının gram fiyatının 1000 TL'yi şacağını söyleyerek, 26 Ocak tarihini işaret etti.