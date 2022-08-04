Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Nisan ayında okul servislerine zam yapılmıştı. Bu zammında üzerinden çok geçmeden tekrar bir zammın daha gelmesi bekleniyor. Beklenen zamla birlikte yıllık servis ücretleri en az 6 bin 600 liraya yükselecek.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot" derken İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti.

0-1 KİLOMETRE ARASI 554 LİRA

Okul servisi ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla belirlenirken, ücret belirlenme aşamasında çeşitli maliyet kalemlerindeki artışlar dikkate alınıyor. Şu anki mevcut tarifede en alt limit olan 0-1 kilometre arası aylık 554 lira olarak fiyatlandırılırken, 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ödeme yapılıyor. Ayrıca okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin servislerinde rehber personel zorunluluğu bulunuyor.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, ağustos ayının sonunda yeni fiyatları belirlemek için toplanacaklarını belirtti. Sınar, “Ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda bu yıl da zam gelecek ama ne kadar yapılacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz” diye konuştu.

'EN BÜYÜK GİDER MAZOT'

Nisan ayından sonra bütün kalemlere zam geldiğini ifade eden Sınar, “Bizim en büyük gider kalemimiz mazot. Daha sonra ise şoför ücretleri, yedek parça, servis bakımları geliyor. Biz yine de halkımızı üzmeyecek bir güncelleme açıklamak istiyoruz. Zammı asgari düzeyde yansıtacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

REHBER PERSONEL ÜCRETLERİ

salgın sürecinde, fiyatlamanın 2,3 ve 4 gün gibi ayrı olarak hesaplandığını dile getiren Günhan Sınar, “Şu anda servislerimiz haftada 5 gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler 8,5 ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor” ifadelerini kullandı.

'YAKIT FİYATLARININ ARTMASI FİYATLARA YANSIYACAK'

stanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkan Vekili Aziz Baş ise, 15-20 Ağustos tarihleri arasında UKOME’ye yeni fiyat tarifesiyle ilgili tekliflerini sunacaklarını, bu konuda çalışmaların ise devam ettiğini söyledi. Aziz Baş, zam oranının ne kadar olacağını öngöremediklerini, maliyet artışlarına göre fiyatlarda güncelleme yapılacağını belirtti. Ağustos sonunda tarifenin netlik kazacağını belirten Baş, “Yakıt fiyatlarının artması fiyatlara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

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