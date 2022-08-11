Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Tahıl koridoru ve Avrupa'ya gaz akışına öncülük eden Türkiye'nin bu rolü, ihracatın kapılarını açtı. ABD ve Avrupa, Rusya'ya ambargo uyguladı ve bu ülkeden karşıladığı birçok ürün ihtiyacı için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Öte yandan Çin dünyayı beslediği birçok üründe fiyatları katlarken, birçok üründe de kıtlık algısını körükleyerek fiyat artışlarına altyapı hazırladı. Böylece Türkiye hem Avrupa'nın, hem ABD'nin hem de Rusya'nın taleplerini cevaplamaya başladı, ihracatta büyük ivme yakalandı. Kısacası Türkiye, bütün dünyada kimya ürünlerinden çimentoya, tekstil ve hammaddesinden hububat ve bakliyata, mobilyaya kadar birçok ülkenin tedarik merkezi hâline geldi.

RUSYA'DAN TALEP YAĞDI

Rusya, boşalan AVM'lerinde Türk markalarının yer alması için çağrı yaparken, Türkiye'den sebze meyveden mobilyaya kadar birçok üründe ithalatını artırdı. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), gelen taleplerde Rusya'nın öne çıktığını, ilk 7 ayda ülkeye mobilya ihracatının yüzde 226,4 artığını bildirdi. AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, sektörün temmuz ayında çok büyük sipariş aldığını belirterek savaşın sona ermesi durumunda, yeniden yapılanma sürecinde sektör için önemli fırsatların doğacağına, mobilya sektörünün yıllık 5 milyar dolarlık ihracatı büyük oranda aşacağını ifade etti. Sektör temsilcileri, Rusya, İsrail, İngiltere, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatını da yüzde 50'ye varan oranda artırırken, talebin karşılanması halinde ABD'den çok daha büyük rakamlar beklendiğini dile getiriyor, bu pazarların sürekliliğinin sağlanması için anlaşmalar yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BİR ELDE ÇANTA, BİR ELDE NUMUNE

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı da hızlanmış durumda. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği 3 ülkenin ABD, Yemen ve Irak olduğunu söyledi. ABD'ye ihracat yüzde 31,2 artarken, Yemen'e ihracatta yüzde 498 artış kaydedildi. Ürünlerin ihracatında ilk sırayı diğer gıda müstahzarları olurken, şeker ve şeker mamulleri ikinci, pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı. Başkan Taycı, odak noktalarının birisinin KOBİ'leri ihracata yönlendirmek olduğunu ifade ederken, dünyanın birçok noktasında fuar görüşmelerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Ekonomi Bakanlığının 'Uzak Ülkelere İhracat' stratejisini de yakından takip edeceklerini söyleyen Taycı "Güney Amerika'da birkaç yeni fuar görüşmesi içindeyiz. İçeride talep var, doluyuz demeden, rehavete kapılmadan bir elde bavulumuz, bir elde numunelerimiz, sürekli pazarlarda olmalı, pazarı yerinde görmeli, oralarda ne yapacağımıza karar vermemiz gerek. Aksi hâlde bu ülkelerdeki avantajımızı kaybederiz" dedi.

SADECE DOMATESTE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Domates, Rusya'ya ihracatta sembol ürünlerden biri. Bu ülkeye Türkiye'den giden domateslere kota konulmuş, zaman zaman da ilaç kalıntısı sebebiyle ürünler geri gönderilmişti. Türkiye 2021 yılında domates ve domates ürünlerinden 729 milyon dolar döviz elde etti. Geçen yıl Rusya 68 milyon dolarla birinci, Romanya 58 milyon dolarla ikinci ve Bulgaristan 41 milyon dolarla üçüncü oldu. Bu yılın sadece ocak ayında 43.6 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Türkiye 53 ülkeye domates ihraç ediyor. İhracatçının sadece taze domatesten 2023'e kadar 1 milyar dolar gelir hedefi bulunuyor. Aynı zamanda kurutulmuş domatesten 97,3 milyon dolar, dondurulmuştan 39 milyon dolar, soslar ve ketçaplardan 17 milyon dolar gelir elde ediyor. İhracatçılar "Eskiden ilaç, kalıntı diyen ülkeler, şimdi her geçen gün artan taleple geliyorlar" diyerek sağlam pazar, iyi anlaşma vurgusu yapıyor.

Türkiye'nin ihracat verileri yayımlandı: Zirvede Rusya var Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 236 milyon 932 bin dolar artışla 609 milyon 68 bin dolara çıktı.