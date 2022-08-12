Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığın ihbarı neticesinde yetkili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından karar verildiği anımsatıldı. Söz konusu kararın, hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili veraset ve harçlar vergi dairesi müdürlüğüne iletildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:



"Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığından vergi açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücretin 5.500TL'ye çıkarılması çıkmasıyla feragat edilen vergi 90. 6 milyar TL olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan BDDK kararı ile ilgili açıklama: Tedbirler devam edecek Son dakika haberi: BDDK tarafından son dönemde hayata geçirilen tedbirlere yönelik açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, alınan tedbirlerin hem 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesindeki seçmeli kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikli olduğu belirtti. Açıklamada, ekonomi kurumlarıyla beraberce eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceği aktarıldı.