Türkiye Gazetesi

Rusya’nın AB’nin yaptırımları üzerine doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Avrupa’da kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı. İklim kriziyle mücadele etmek için kömür santrallarından kurtulmayı hedefleyen Avrupa, kapadığı santralları geri açmaya başlarken, enerji kriziyle mücadele için yurttaşlarına ‘soğuk su kullanın’, ‘gıdaları mikrodalgayla ısıtın’, ‘klima çalışırken kapıları kapayın’ gibi tasarruf önerileri veriyor. Bir yandan da Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Slovakya, Estonya ve Baltık ülkelerinde insanlar kışa hazırlık yaparak odun stoklamaya başladı. Araştırmalara göre bu ülkelerde odun tüccarları artan talebe yetişemezken, odun fiyatları da yükseldi. Estonya’da yakacak odun fiyatı yüzde 240 artış gösterdi.

YAŞLILARA AKDENİZ DAVETİ!

Doğalgaz krizinden doğacak sorunlar üzerine özellikle yaşlı kesimin kış aylarını geçirmeleri için aralarında Türkiye’nin de olduğu Akdeniz ülkeleri harekete geçti. Yunan ve İspanyol bakanlar kışın yakıt masrafından kurtulmaları için Almanya’daki yaşlıları ülkelerine davet ederken, Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.

TASARRUF İÇİN NELER YAPILACAK?

> Reklam panoları ışıklandırılmayacak.

> Kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek.

> Kamu binaları düşük seviyede ısıtılacak.

> Sürekli kullanılmayan mekân ısıtılmayacak.

> Kış için mum ve odun stoku yapılacak.

> Kamu binaları ve mağazalarda ışıklar söndürülecek.

> Sıcak su yerine soğuk su kullanılacak.

> Gıda ısıtmak için mikrodalga kullanılacak.

İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kısmakla karşılık verdiği Avrupa ülkeleri sıkı tasarruf planlarına doğru gidiyor. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girerken uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü. Kurallara bazı yerlerde uyulurken bazılarında ise uyulmadığı belirtildi.

Almanya'da enerji krizi paniği: Elektrikli ısıtıcılar yok satıyor Almanya’da enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar olası bir krize karşı şimdiden ısıtıcı almaya başladı. İlk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldığı belirtilen Almanya'da kış zorlu geçecek.

Enerji krizi AB’yi böldü 2021 içerisinde Rusya’nın, gaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığı Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke doğalgaz kullanımını azaltmayı hedeﬂiyor.