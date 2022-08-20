Türkiye Gazetesi

Brent petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda alınan bilgiye göre, motorin zammının ardından benzine de zam gelecek. Sektör kaynakları; benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

Motorin, bugün yapılan zamla yeniden 25 liranın üzerine yükseldi.

MOTORİN YENİDEN 25 LİRA

Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yapılması planlanan iki zam iptal edilmişti. Ancak dolar kurundaki yükseliş sonrası yeniden zam haberi geldi. Motorine 77 kuruş zam yapıldı. Böylelikle zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı.

Ardından bugün motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.

BENZİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 AĞUSTOS CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 20,34 TL

Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,12 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,13 TL

Motorine zam geldi! Fiyat 25 lirayı aştı Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik ve brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar sonucunda akaryakıtta zam göründü. Öyle ki; 2 gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı.

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme: Dikkat zam geliyor… 19 ağustos güncel akaryakıt fiyatları Brent petrol düşüş seyrinde devam ederken uluslararası piyasalarda 96,02 dolardan işlem görüyor. Dolar ise dün Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından zirveyi görerek 18 lirayı aşmıştı. Doların etkisi akaryakıta yansıdı. Araç sahipleri dikkat bu geceden itibaren motorine bir zam daha bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…