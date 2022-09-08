Türkiye Gazetesi

Dolar endeksi, Fed’in ultra şahin para politikası duruşunu eylülde de sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, Avrupa’daki enerji krizi ve Çin ile ABD arasında devam eden gerginlikle 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerini gördü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in 21 Eylül’de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da bugün yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılsa da, bölgede güçlenen enerji arz sıkıntıları avro/dolar paritesini baskılamayı sürdürüyor. 0,9877’yle Aralık 2002’den bu yana en düşük seviyeyi gören parite 0,99’larda dengelenirken, güçlenen dolar endeksi altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Fed’in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın da düşüşe geçti. Dolar 18,23 seviyesinden işlem görürken, 1.691 dolara inen ons altına bağlı olarak iç piyasada gram altın 1.000 liranın altını gördü ve 991 liraya kadar çekildi.

FED başkan yardımcısından faiz açıklaması: Daha da artması gerekecek ABD'de enflasyon artışı son 40 yılın zirvesine çıkarken, FED Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için mücadeleye devam edeceklerini açıklarken politika faizinin daha da artması gerekeceğini açıkladı.