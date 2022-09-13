Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Karadeniz gazının 2023’ün ilk yarısında evlere ulaştırılması için çalışmalar sürerken, gazın çıkarılacağı bölgede ciddi güvenlik tedbirleri alındı. Bölgede risk-tehdit çalışmalarının yapıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) bölgede acil durum senaryoları çalışılmış olup, periyodik olarak tatbikatlar yürütülmeye devam etmektedir. Bu kapsamda güvenlik güçleri ile gerekli koordinasyon sağlanarak hareket edilmektedir. Ayrıca, deniz alanındaki faaliyetlerimiz kapsamında çalışmalarına devam eden tüm gemiler için Filyos Kıyı Lojistik Merkezinde kurulan ortak Acil Durum Koordinasyon Merkezi, muhtemel tehlike durumlarına karşı gerekli tedbirleri almış olarak bekletilmektedir" dedi.

GECİKME BEKLENMİYOR

Ayrıca, Sakarya Doğal Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında, sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisinin inşa faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir gecikme beklenmiyor.

TUZ GÖLÜ VE SİLİVRİ TESİSLERİNDE SON DURUM

Bir yandan Karadeniz gazıyla ilgili çalışmalar devam ederken, diğer yandan depolama ve LNG ile doğalgaz tedariki adımları da atılıyor. Tuz Gölü’ndeki doğalgaz depolama tesisi geçtiğimiz haftalarda tamamen doldurulurken, Silivri’deki doğalgaz depolama tesisinin de önümüzdeki günlerde tamamen dolması bekleniyor.

Tesislerdeki çalışmalar devam ederken, Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemisi olan Ertuğrul Gazi ile denizde de depolama yapabiliyor.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: İşte yerli doğalgazın evlere gireceği tarih Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attıklarını belirtti. Dönmez, "Şimdi bu gazı milletimizle buluşturmak için hummalı bir çalışma içindeyiz. Bütün hedefimiz yerli gazımızı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanmak." dedi.