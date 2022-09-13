Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

İnternet dünyasının karanlık tarafı olarak bilinen ve küresel yasa dışı ticaretin büyük kısmın döndüğü Dark ve Deep Web hızla büyüyor. Küresel çapta günlük 7 milyar dolarlık ticaret yapılan karanlık internet ağına Türkiye’den de ciddi ilgi var.

Özellikle terör örgütleri ve mafya gruplarının kullandığı sistemde Türkiye üzerinden günde bir milyon arama yapılıyor. Yine Türkiye pazarı üzerinden günlük 50 milyon dolarlık işlem gerçekleştiriliyor. İnternet dünyasının yalnızca yüzde 25’lik kısmı (Google, Yandex, Yahoo gibi) yasal çalışırken, Dark ve Deep Web ise bu dünyanın yüzde 75’ini oluşturuyor.

Karanlık internet üzerinden uyuşturucu, silah, kişisel veri gibi yaşadığı ürün ve bilgilerin satışı yapılıyor. Farklı VPN’ler üzerinden giriş yapılması ve kripto sistem özelliği ile çalışması sebebiyle karanlık internetin kapatılması veya engellenmesi mümkün değil. Durum böyle olunca, sistem büüün illegal ticarete açık hâle geliyor.

KREDİ NOTUNU YÜKSELTİYORLAR

Dark ve Deep Web üzerinden verilen hizmetlilerin belli tarifleri var. Mesela, uzaktan bir bilgisayarı açıp içindeki bütün bilgileri alamın bedeli; 50 dolar. Çok yüksek güvenlik önlemleri ile korunmuyorsa bir şirketin, kamu kurumunun ya da bankanın internet sitesini çökertme işlemi için istenilen rakam 400 dolar. Şayet kredi siciliniz bozuksa ve bunu yükseltmek istiyorsanız, 750 kredi puanı: 250 dolar. Bir kişinin kimlik, ehliyet, diploma veya sosyal güvenlik bilgilerine ulaşmak ise 20 dolar.

INSTAGRAM HESABI 100 DOLAR

e-Posta hesabı veya sosyal medya hesabını kırmak ve şifrelerinin size verilmesi için istenilen rakam 100 dolar. Bir cep telefonunun içindeki fotoğraf klasörlerine ulaşmak 60 dolar. Ayrıca Deep ve Dark Web üzerinden kişilerin SGK verileri çalınıp istenilen kişiye ve örgüte satılabiliyor. Hacker’lar çaldıkları sağlık verileri değiştirerek, çalınan hesabın sağlık sigortasından faydalanabiliyor. O kişi üzerine ilaç yazdırabiliyor. Hatta tedavi bile olabiliyor. SGK veya sağlık sigortası bilgileri çalınan kişi, yüklü faturalarla karşılaşabiliyor.

SİSTEME GİRDİĞİNİZ ANDA AYAK İZİNİZ KAYDEDİLİYOR

Konuya ilişkin gazetemize açıklama yapan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Dark ve Deep Web’te bulunan sitelerin hiçbir şekilde denetimi mümkün olmuyor. Yasa dışı tüm oluşumların yer aldığı bu arenada; kiralık katiller, uyuşturucu, pornografik öğeler, pedofiller ve çocukların istismarı ile ilgili videolar, terör örgütlerine eleman kazandırmak isteyen çeteler, silah satışları, kişisel veriler gibi birçok illegal iş dönüyor. Öte yandan kişisel olarak bu sistemlere girmek ciddi tehlikeler doğuruyor. Ayak iziniz kalması sebebiyle hacker grupları sizin bütün bilgilerinize ulaşabiliyor. Adliyede bu tür konularla ilgili yüzlerce dava var. Kendinizi aklayana kadar maddi ve manevi yıkımlar yaşamanız söz konusu" dedi.

ÖDEMELER KRİPTO PARA İLE

Türkiye’de karanlık interneti ağırlıklı olarak mafya ve şantaj çeteleri ve terör örgütleri kullanıyor. Elde edilen bilgilerle her türlü işlem yapılabiliyor. Ödemeler ise kripto paralar üzerinden gerçekleşiyor.

İnternette izinizi nasıl kaybettirirsiniz? Dijital dünyada bir defa bir şey paylaşıldığı zaman bunu kaldırmanın kesin bir yolu yok ancak bıraktığınız izlerin bir kısmını temizleyebilirsiniz.

Dikkat! İnternet sitelerinden emlak dolandırıcılığında yeni yöntem Emlak ilan siteleri üzerinden farklı daire fotoğraflarıyla kandırıp, ofise çağıran ve alıcıya başka daireler için kapora sözleşmesi imzalatma yöntemiyle daire almak veya kiralamak isteyen vatandaşları dolandırma olayları arttı. İlanlarda farklı adresteki lüks semt konutlarının fotoğraflarını ve adreslerini veren sözde emlak ofisleri, müşteri geldiğinde ise ucuz semti ve evleri gösterdiği de biliniyor. İnternet siteleri üzerinden kullanılan yöntemlere karşı ise emlak danışmanları ise evin tapusunun fotokopisini almadan ve araştırmasını yapmadan kesinlikle sözleşme imzalanmamasını söylüyor.