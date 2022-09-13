Türkiye Gazetesi

Ons altın sabah ilk saatlerde 1738 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 1000 liranın üzerindeki seyrini sürdürerek sabah saatlerinde 1010 lira seviyelerinde hareket etti. ABD’de açıklanan ağustos ayı tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolarda sert hareketlilik yaşandı.

Geçtiğimiz hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesini görmüştü. Ancak kâr alımları ve ABD enflasyonunda daha fazla yavaşlama gösteren veri beklentisinin bir karışımı, son seanslarda dolar üzerinde baskı oluşturarak yeni günde 107 seviyesine gerilemişti.

Açıklanan TÜFE verisi sonrası dolar endeksi 108,8 seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı doların değer kazanması ile yüzde 1’den fazla kayıp yaşayarak 1719 dolara geriledi.

ALTINDA SON DURUM?

Gram Altın, saat 16:36 itibarıyla %1,21 azalışla 998,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.010,94, en yüksek 1.010,97 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.010,97 seviyesinde kapattı.

Gram Altın, 02.09.2022 tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 1.029,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gram Altın

998,36

998,54

Çeyrek Altın

1.647,00

1.664,00

Cumhuriyet Altını

6.704,00

6.805,00

Tam Altın

6.740,00

6.811,00

Yarım Altın

3.284,00

3.330,00