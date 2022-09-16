Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Okulların açılmasıyla birlikte veliler ve servis şoförleri arasında fiyat gerginliği başladı. Öğrenci velileri belirlenen servis tarifesinin dışında ücret talep edildiğini iddia ederken, servisçiler ise fiyatların düşük olduğundan yakınıyor. Son yapılan zamlarla birlikte en kısa mesafe taşıyan bir servis şoförünün; İstanbul’da yıllık 5.940 TL, Ankara’da 5 bin 96 TL, İzmir’de ise 4 bin 900 lira kadar tavan ücret alabileceği belirtilmişti. Ancak bazı servis şoförlerinin bu tarifeye uymadığı ve velilerden yüksek fiyatlar istediği belirtildi. Özellikle özel okullarda fiyatların mevcut tarifesinin çok üstünde olduğu iddia edildi. İstanbul Florya’da ikamet eden Şebnem Terzioğlu isimli veli, sosyal medya paylaşımında bir öğrenci için yıllık 20 bin lira servis ücreti istenildiğini belirtti.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLAR UÇTU

Telefonla ulaştığımız Terzioğlu “Bu işin belli bir tarifesi var. Her yıl açıklanan fiyatların çok üstünde rakamlar talep ediliyor. Bu sorunu sürekli yaşıyoruz. Okullar belli taşımacılık şirketleriyle anlaşmış durumda. Konuyla ilgili muhatap bulamıyoruz. Okul, taşımacılık şirketine, şirket ise okula yönlendiriyor. Yıllık anlaşmalar yapıldığı iddia ediliyor. Bizim okul ise ev arası mesafe 10 kilometre, bir öğrenci için yıllık 19 bin 500 lira ücret istenildi” denildi.

EKSTRA ÜCRET ÇIKARILIYOR

Servis şoförlerinin ekstra masraflar çıkardığını da belirten Terzioğlu “Araçtaki hostes için ayrıca para isteniliyor. Çocukların okula bırakıldığını ve okuldan alındığını bize mesaj yoluyla bildiriyorlar, bunlar için bile ücret talep ediliyor. İşi paraya döktüler. Bir de mecbur tutuyorlar” dedi. İki çocuğunu servisten aldığını dile getiren Terzioğlu, veliler toplanarak okul aile birliği ile konuştuk ancak bir sonuç alamadık. Bizde çocuklarımızı okuldan aldık. Açıkçası güvendiğimiz bir sivil taksi ile anlaştık ve çocuklarımızı okula o bırakıyor” ifadelerini kullandı.

SERVİSÇİ: MALİYETLERİMİZ ÇOK YÜKSELDİ

Servis şoförleri de masraflardan şikâyetçi. Gazetemize konuşan servis şoförü Hasan Dinçer ise kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek “Belirlenen rakamlar bizi kurtarmıyor. Devlet okullarındaki tarifelere akaryakıt zamları yapılacağı söyleniyor ama yapılmıyor. Özel okullardaki anlaşmalarımızın fiyatları biraz daha yüksek. Velilerden ricamız bize anlayışla davranmaları, her şeyin fiyatı arttı. Akaryakıt, yedek parça, bakım vs vs… Bizler çocuk taşıyoruz. Bize güvenmeleri gerekiyor. Yoksa bu işten kâr edemeyiz” dedi.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDE 38 BİN LİRA İSTEDİLER

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu taşımacılık şirketlerinin UKOME tarafından belirlenen tarifenin dışına çıktığını belirterek, “Konuyla ilgili yüzlerce şikayet alıyoruz. Fiyatları kendileri belirliyor. İstanbul Erkek Lisesi’nde yıllık servis ücreti olarak 38 bin lira istemişler. Bununla ilgili bugün Tüketici Hakem Heyeti’ne gidiyoruz. Özel Okul Velileri Platformu Başkanı’nın bir şikâyeti oldu. Özel bir okulda 9 bin lira olması gereken ücret için 17 bin lira istemişler. Veli bu parayı ödemiş ancak mahkemeye başvurmuş ve kazanmış. 17 bin lirasını geri almış ama bu seferde servisçi çocuğu servise almamış. Bunun gibi örnek çok. Kesin suretle belirlenen fiyatlar dışında alınan ücretler Tüketici Kanunu’na aykırıdır. Burada büyük bir rant dönüyor. İşletmeler velilerin en yumuşak karnına oynuyorlar. Bakanlıklar bu alanda denetimlerini artırmalı” açıklamasında bulundu.

İstanbul ve Ankara'nın ardından Malatya'da okul servis ücretlerine zam Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile yeni eğitim ve öğretim yılında okul servis ücretlerinde düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Bursa’da okul servis fiyatlarına yüzde 86 zam Bursa'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. En yakın hat 465 lira olurken, en uzun hat ise 800 lira olarak açıklandı.

İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi. 0-1 km 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.