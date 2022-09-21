Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, yaşanan sert düşüşün ardından dün kısmen de olsa toparlanırken küresel piyasalarda etkili olan negatif seyir, yeni haftada etkisini sürdürüyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, önceki gün yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puana kadar gerilemişti. Borsa İstanbul’da yaşanan olağandışı hareketler üzerine SPK, borsa yöneticileri ve Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi. SPK’dan toplantı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, düşüşlerde İş Bankası ve Denizbank’ın Mir ödeme sisteminde çekilmesi ve Fed’de karar haftası etkili oldu. Küresel piyasalarda, bugün açıklanacak Fed toplantısı öncesi tahvil piyasalarından çıkış hızlandı. ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97’yle Ekim 2007’den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51’le Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şahin Fed beklentileri ve resesyon endişeleri ile küresel çapta dolar talebi de gücünü korudu. Dolar endeksi dün 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkmasının ardından 109,7’de dengelendi. Dolar endeksindeki yükselişle altının ons fiyatı dün 1.660 doların altını görürken, Brent petrolün varil fiyatı 87,6 dolarla 11 günün en düşük seviyesine kadar geriledi. Hâlihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed’in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. 100 puanlık bir artış durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgası gelebilir.

Dolar yükseliyor: Piyasalar faiz kararına odaklandı… 20 Eylül dolar ve Euro’da güncel rakamlar ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Dolar haftanın ikinci gününde yükseliş seyrini koruyor. Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Faiz açmazı! Ne enflasyon dizginleniyor, ne ekonomi canlanıyor Dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 90’ı faiz artırıyor ama enflasyonu dizginleyemiyor. Buna karşılık sıkılaşın ekonomilerde resesyon ve dolayısıyla işsizlik riski artınca siyasilere ‘enflasyon ve resesyon’ gibi iki tehlike arasında zor bir seçim yapmak kalıyor. Küresel yatırımcılar ise “Bütün ülkelerin aynı yolu kullanması tehlikeli” uyarısı yapıyor...