Türkiye Gazetesi

Dolar endeksi, Fed faiz kararı öncesinde 110,87 seviyesine çıkarak 20 yılın zirvesini görmüştü. Endeks 7 Eylül’de 110,76 ile en yüksek seviyeyi görmesinin ardından ECB faiz kararıyla 107,70’e gerilemişti.

Fed kararı sonrası dolar uluslararası piyasalarda güçlendi. Dolar endeksi 20 yılın yeni zirvesi olan 111,72'ye çıktı. Yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2'yi, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 17'yi buldu.

Dolar/TL, güne 18,3291 ile başladı, saat 10:00 itibarıyla %0,19 artışla 18,3626 liradan işlem görüyor.

Güne 18,0290 ile başlayan Euro kuru, saat 10:03 itibarıyla %0,52 artışla 18,1226 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,99, en yüksek 18,3101 seviyelerini gören Euro, günü 18,0433 seviyesinde kapattı.

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