Türkiye Gazetesi

Önce 250 bin konut ve 50 bin iş yeri projesi ardından TOKİ indirim kampanyası... Hükümet vatandaşı çok uygun koşullarda ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Son olarak TOKİ konut ve iş yeri projesinde yer alan 200 bin kişiye yüzde 25 indirim kolaylığı sunacak. Peşin ödemeyle büyük bir indirim fırsatına kavuşacak vatandaşların karşılaması gereken 2 şart var. İşte TOKİ indirim kampanyasında bilmeniz gereken tüm detaylar...

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

TOKİ'nin erken ödeme indirimi kampanyasında dün başlayan başvuru süreci devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, kampanyadan kaç kişinin yararlanacağı belli oldu. Kampanyadan 201 bin 371 konut ve işyeri alıcısı yararlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2021 yılı 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

YÜZDE 25 SINIRI

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

SON TARİH 19 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyasından hesaplamalara göre, yaklaşık 200 bin kişinin faydalanması bekleniyor...

ARSADA YÜZDE 12,5 İNDİRİM

TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak.



Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül-14 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

BANKAYA DOĞRUDAN BAŞVURU

Ödemelerini Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecek.

GERİYE DÖNÜK BORÇ ŞARTI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kampanyada kredi koşulları Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından belirlendi. Her iki bankada da faiz oranları aynı şekilde uygulanacak. "Konut kredisi" ve "iş yeri kredisi"nde 1-120 ay vadeyle olmak üzere, tüm tutar aralıklarında binde 5 tahsis ücreti alınacak. Faiz oranı, konut kredisinde 1,29, iş yeri kredisinde 1,57 olacak.