Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | İZMİR

Madencilik sektörü, Soma’dakine benzer faciaların yaşanmaması için yeni ve önemli bir adım atıyor. Uzun süredir yurt dışındaki örnekleri inceleyen Türkiye Madenciler Derneği (TMD), ‘Sorumlu Madencilik İlkeleri’nin oluşturulmasıyla ilgili yaptığı çalışmada sona yaklaştı. TMD Başkanı Ali Emiroğlu, Sorumlu Madencilik İnisiyatifi altında bir çalışma başlattıklarını belirterek “Bu çerçevede 4 temel ilke belirledik. Bu ilkeler; sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık. Özellikle insan ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapmak istiyoruz. Çalışanların, evden çıktığı andan itibaren, iş yerinde çalıştıktan sonra eve döndüğü ana kadar olan süreçte sağlam ve sağlıklı olmasını sağlayacak bir yapı kurulmasını istiyoruz. Ayrıca, ilkeler çerçevesinde işletmelerden, sadece işçi için değil, bölge halkının sağlığının ve güvenliği için tedbir alınmasını da bekleyeceğiz. Örneğin, iş yerine hekim getiren işletme, aşılarını ve hekimlerini köylere götürecek” dedi.

ŞİRKETLER KANITLARIYLA PUANLANACAK

Söz konusu ilkeler çerçevesinde bir puanlama sistemi oluşturduklarını anlatan Emiroğlu “Belirlediğimiz 4 ilkenin her birinin altında işletmelerin cevaplaması gereken sorular olacak. Toplamda 500’ü aşkın sorunun bulunduğu bir soru seti oluşacak. Bu soruları, sisteme dâhil olan şirketlere açacağız. İnternet üzerinden şirketlere bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacak. Şirketler, her yıl sisteme girip bu soruları cevaplayacak ve ilerleme durumlarıyla ilgili kanıtları bize sunacak. Kanıtsız cevapları kabul etmeyeceğiz. Bağımsız denetçilerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda hangi şirket, hangi kategoride, kaç puan alıyor belirlenecek. Sonuçları da şeffaf biçimde kamuoyuna ilan edeceğiz. Ayrıca puanlama için de kategoriler var. Şirketler A, AA, AAA gibi kodlama sistemiyle puanlanacak” bilgisini verdi.

SİSTEMDE GÖNÜLLÜLÜK ESAS

Sorumlu madencilik ilkeleri konusunda Kanada örneğini veren Emiroğlu “Biliyorsunuz madencilik alanında en gelişmiş ülkelerden biri Kanada. Kanada madencilik endüstrisinin hazırladığı sorumlu madencilik ilkeleri şimdiye kadar 9 ülke tarafından kabul edildi. Kabul eden ülkeler arasında Yunanistan, Brezilya, Avusturalya var. Biz de istersek Türkiye olarak bu sisteme katılan 10’uncu ülke olacağız. Ayrıca, bu sistemi kabul etmek zorunlu değil, gönüllü katılım esas. Kopyala-yapıştır değil, ülkemize uygun bir şey yapıyoruz ki uygulanabilir bir sistem kuralım” diye konuştu.

ENERJİ KRİZİNE ÇÖZÜM 'TEMİZ KÖMÜR'

Avrupa’daki enerji krizini ve küresel yansımalarını değerlendiren Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye’nin kömür potansiyelini kullanması gerektiğini söyledi. Emiroğlu “Bazı ülkeler ‘2030’da sıfır salınım yapacağız’ diyorlar. AB de ‘Sıfır salınım’ diyor ama kömüre dönmek için uğraşıyor. Ülkelerin kendilerine yetebilirliğinin sağlanması çok önemli. Bizim kömür potansiyelimiz var, bunu kullanmalıyız. Kömüre ağırlık verilmeli ama kömüre ağırlık verirken temiz kömür yakılmalı. Yakıt teknolojisinin de geliştirilmesi lazım, filtreleme sisteminin son derece kaliteli olması lazım” açıklamasını yaptı.

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