Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan enerji krizi nedeniyle bir yıl içinde yaklaşık 20 kat artan doğalgaz fiyatları, beklendiği gibi Avrupa’nın tarımını da vurdu. Bölgede seralar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Avrupa’daki seralarda üretim zora girerken, Avrupa ülkeleri de yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için yönünü Türkiye’ye çevirdi. Avrupa, sebzede özellikle domates ve biber, meyvede de portakal ve elma için Türkiye’nin kapısını çalıyor. Yeni pazarlarla 30 milyar dolar olan tarım ihracatının 2023 yılında 36 milyar dolara çıkması bekleniyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, pandemi döneminde Avrupa’da üretimin azaldığını belirterek “Bu yıl enerji krizi nedeniyle daha da düşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bizim bu yıl ihracatımız daha da artacak. Antalya olarak sebze ve meyve üretiminde amiral gemi durumundayız. Yaz-kış üretim var. Biz pandemiye rağmen üretime devam ettik. Cumhurbaşkanı’mız da ‘Boş alan bırakmayın’ dedi. Çiftçilerimiz planlı ve dikkatli bir üretim modelini uyguluyor. Biz Avrupa’daki bu kriz nedeniyle Türkiye’ye yönelmelerini bekliyoruz. Buna göre biz de üretimi artıracak planlamalar yapıyoruz. İhracatçılarımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız, pazar araştırması yaptı. Onlar da Avrupa’da üretimin düşeceğini tespit etti. İhracatçılarımız buna göre bağlantılar gerçekleştiriyor. Çiftçilerle görüşüp üretimin artırılması yönünde yönlendirme yaptılar” dedi.

Uslu şöyle devam etti: Geçen yıl hem Avrupa’yı hem Türkiye’yi doyurduk, bu yıl da doyururuz. Avrupa’dan gelecek ihracat talebini karşılayacak potansiyelimiz bulunuyor. Yaş sebze ve meyve ihracatımız her yıl artan ivme ile katlanıyor. Üreten bir çiftçimiz var, Avrupa’nın ve dünyanın tercih ettiği doğal, sağlıklı, güvenli ürünler üretiyor. Antalya’da domates üretimimiz 20 yılda yüzde 100, biber üretimimiz yüzde 700 arttı. 2 milyon 800 bin ton olan domates üretiminde hedef bu yıl 3 milyon 200 bin ton.

İÇ PİYASADA FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

Daha önce Türkiye’den domates almayan Hollanda, Fransa, İspanya ve neredeyse bütün Balkan ülkeleri, geçen yıl Türkiye’den domates temin etmeye başlamıştı. Domates ihracatı son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, ihracata giden ürünler sebebiyle fiyatlar iç piyasada kilogram başına 20 lira civarında seyretmişti. Benzer bir tablonun bu sene de yaşanacağı ve yurt içinde sebze ve meyve fiyatlarının yüksek seyredeceği belirtiliyor.

ANTALYA'DA ÜRETİM KATLANDI

Avrupa’nın sebze ve meyve için kapısını çaldığı şehirlerin başında Antalya geliyor. Edinilen bilgilere göre; şehirde 2002’de 1,5 milyon ton olan domates üretimi, yüzde 86 artışla geçen yıl 2,8 milyon tona ulaştı. Biber üretimi ise yüzde 240 artışla 224 bin tondan 762 bin tona çıktı. Benzer bir üretim artışı meyvede de kendini gösterdi. Antalya’nın portakal üretimi 20 yılda yüzde 75 artarak 544 bin tona, elma üretimi yüzde 187 artışla 452 bin tona, muz üretimi yüzde 930 artışla 375 bin tona çıktı.

Rus petrolünün Avrupa'ya gizli sevkiyatı görüntülendi Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki saldırılara karşı Rusya'ya yaptırım açıkladığı son dönemde Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatını görüntüledi.

Avrupa'da enerji krizi: İsveç kiliseleri kapatmaya başlıyor Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa, sert bir kış geçirmeye hazırlanıyor. Rusya’nın doğal gaz ihracatını keseceğini açıklamasının üzerine Avrupa ülkeleri birer birer önlemler almaya başladı. Bu ülkelerden biri de İsveç…