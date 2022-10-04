Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

ADD International Group ile ICF Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen ‘The Urban Expo & Forum İstanbul’ etkinliğinin açılışında konuşan Karanfil, iki ülke arasında 4 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret etti. Libya’dan kamu-özel sektör gayrimenkul geliştiricileri, inşaat şirketleri, belediye başkanları, mimarlar ve mühendislerin de aralarında olduğu 30 milyar doları yöneten 200’ü aşkın iş insanını buluşturan etkinlikte Libya’nın önündeki en büyük meselenin yarım kalan projeler olduğunu vurgulayan Karanfil “Türk şirketleri Libya’da toprak alamıyorlar. Birçok sektör geri bırakılmış, sermaye de son dönemde dışarı çıktı. Burada hızla bir iyileşme için doları da sabitleyip özel sektörün elini bağlayan uygulamaların gözden geçirilmesi önemli” dedi.

Türk müteahhitlik sektörünün Afrika’da üstlendiği projelerin toplamının 83 milyar dolar seviyesine geldiğini ifade eden Karanfil “Sadece inşaat sektöründe sınırlı kalmamalıyız. Başta enerji sektörü olmak üzere sağlık, petro-kimya, demir-çelik sektörlerinde iş birliği tesis edilmeli ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. ADD International Group CEO’su Ghaleb Gheblawi de ilk kez altyapı işlerinin yanı sıra üstyapı işlerine de öncelik verildiğini, organizasyonun Türk konut sektöründe oluşan know-how’ın ihraç edilmesi açısından da çok önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Türkiye ile Libya arasında 4 alanda iş birliği Bakan Altun, gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.